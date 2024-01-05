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    Üretilen 4, hedef 10 milyon! Türkiye yerli hamleyle 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor

    Sakarya Gaz Sahası'nda her gün 4 milyon metreküp doğal gazın şebekeye verildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz" dedi.

    Üretilen 4, hedef 10 milyon! Türkiye yerli hamleyle 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Türkiye, kendi kaynaklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Anadolu'dan peş peşe petrol haberleri gelmeye devam ederken, Karadeniz'deki son keşif ise Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında keşfedilen petrol oldu. Doğalgaz alanında ise Sakarya Gaz Sahası'nda önemli çalışmalar yürütülüyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılında yapılan doğal gaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. 2022 sonunda 743 yerleşim yerinde 70,2 milyon nüfusa doğal gaz ulaştırıldığını aktaran Bayraktar, geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısının 836'ya çıkartıldığını kaydetti.

    GAZA ERİŞEN NÜFUS 71 MİLYONU AŞTI

    Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" ifadelerini kullandı.

    2002'de sadece Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de doğal gaz kullanıldığını anımsatan Bayraktar, 2018 sonu itibarıyla 81 ilin tamamının doğal gazla buluşturulduğunu belirtti.

    SAKARYA'DAN 1,5 MİLYON HANENİN İHTİYACI KARŞILANIYOR

    Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda her gün 4 milyon metreküp doğal gazın şebekeye verildiğini belirterek "1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız. Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğal gazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SakaryaDoğalgazAlparslan Bayraktar
    Haberler > Ekonomi > Üretilen 4, hedef 10 milyon! Türkiye yerli hamleyle 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
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