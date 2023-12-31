Yeni yılda elektrik ve doğalgaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

31 Aralık 2023 11:46 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 12:29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yılda elektrik ve doğalgaz faturalarına zam gelip gelmeyeceği konusuna yönelik açıklama yaptı açıklık getirdi. Bakan Bayratkar 2023'te uygulanan desteklerin 2024'te de süreceğini dile getirerek elektirk ve doğalgaz fiyatlarında artan maaliyetlere karşı vatandaşın korunmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

SONDAJ FAALİYETLERİNİN BAŞINDAYIZ

Bugün bu alanın kalbi diyebileceğimiz, bu alanın yönetildiği merkezdeyiz. Buradaki çalışmaları, hem ekibimizin hem sistemimizin 2024 yılına hazırlıklarını yerinde görmek vesilesiyle buraya geldik.

Enerjide görünmez kahramanlarla bir aradayız. Çünkü bu arkadaşlarımız 7/24, yaz kış demeden, tatil dinlemeden görevlerinin başındalar. Ülkemizin, vatandaşlarımızın kaliteli, kesintisiz, güvenilir şekilde enerjilerini tedarik etmek için gece gündüz faaliyet gösteriyor, çalışıyor, gayret gösteriyorlar.

Dün Silivri’de doğal gaz depolarımızı yerinde inceledik. Bu akşam Gabar’a gidiyoruz, Gabar’da petrol üretimimizin yapıldığı kuyularda çalışanlarımızla sondaj faaliyetlerinin başında olacağız. Büyük bir özveri ile çalışmaları yürüten arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

ARTAN ENERJİ FİYATLARI VATANDAŞA YANSIMAYACAK

"Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik, doğalgaz, enerji maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor, herhangi bir fiyat artışı olmadı. Bizler de önümüzdeki yılda elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızı artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz."

2024'TE YENİLEBİLİR KAYNAKLAR ÖNE ÇIKACAK

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine de değinen Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte, daha fazla elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için de gayretlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılında bu çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz her yıl 5 bin megavatlık bir yenilenebilir kurulu gücünü devreye alabilmek. Bu hedefimize de ulaşacağız. Bu elektriğin tüketicilere doğru şekilde, sorunsuz şekilde, kesintisiz şekilde ulaşmasına da gayret edeceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE ELEKTRİK'TE DÜNYANIN ALTINCI GÜCÜ

Türkiye'nin elektrik şebekesinin dünyanın altıncı büyük şebekesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"106 bin megavatlık kurulu güce ulaştık ve yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik bir iletim ve dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla bunun yönetilmesi büyük bir efor ve gayret istiyor. Türkiye'nin her yerinde, 81 ilinde yaklaşık 21 bin arkadaş bugün sahada, bugün ve bundan sonraki günlerde de sahada olacak. Herhangi bir kesintiye, kısıntıya sebebiyet vermeden, arz güvenliğimizi temin ederek bu faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz."