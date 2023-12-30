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    Yeni yılda sayaçlara gözünüz gibi bakın! Elektrik, su, doğalgaz... 81 ilde hepsine büyük zam geldi

    Yeni yılda elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına gözünüz gibi bakın! Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre 2024 yılı tamir, bakım ve ayar ücretlerine büyük zam geldi.

    Yeni yılda sayaçlara gözünüz gibi bakın! Elektrik, su, doğalgaz... 81 ilde hepsine büyük zam geldi
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yeni yıl öncesi ehliyet, pasaport, harç ücretlerine gelen zamların ardından birçok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024 yılında elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için uygulanacak yeni tarifelerini açıkladı. Yeni yılda tamir, bakım ve ayar ücretlerine büyük zam geldi. 

    SAYAÇ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, bugünkü resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararla su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi.

    Yeni kararla sayaç tamir, ayar ve bakım ücretleri 34 lira ile 107 lira arasında değişilik gösteriyor. Su sayaçlarında ücretler debisine göre değişecekken gaz sayaçları parça değişimleri sınıfına göre değişecek. Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyek. 

    Ücret tarifesi, ise tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

    Yeni yılda sayaçlara gözünüz gibi bakın! Elektrik, su, doğalgaz... 81 ilde hepsine büyük zam geldi

    İşte 2024 yılında 81 ilde elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için uygulanacak yeni ücret tarifesi:

    2024 ELEKTRİK SAYACI ÜCRET TARİFESİ

    Tek fazlı elektrik sayacı ayar ücretleri 59 TL

    Üç fazlı elektrikli sayaç ayar ücreti 77 TL

    Tek fazlı elektrik sayaçları tamir ücreti 77 TL

    Üç fazlı elektrikli sayacı tamir ücreti 88 TL

    Yeni yılda sayaçlara gözünüz gibi bakın! Elektrik, su, doğalgaz... 81 ilde hepsine büyük zam geldi

    2024 SU SAYACI ÜCRET TARİFESİ

    Su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, anma debisine göre 34 TL ve 107 TL arasında değişecek.

    2024 DOĞALGAZ SAYACI ÜCRET TARİFESİ

    Doğalgaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri sınıfına göre 84 lira ile 2 bin 493 lira arasında değişecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Ekonomi > Yeni yılda sayaçlara gözünüz gibi bakın! Elektrik, su, doğalgaz... 81 ilde hepsine büyük zam geldi
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