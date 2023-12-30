2024 asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! 'Tek zam' detayı dikkat çekti

30 Aralık 2023 08:18 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 08:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğiniz günlerde bakanlıkta düzenlediği toplantıda 2024 yılı brüt asgari ücretin 20.002,50 lira, net asgari ücret ise 17 bin 2 TL olarak 1 Ocak’tan itibaren uygulanacağını açıklamıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 11 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 27 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

'TEK ZAM' VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Resmi Gazete’de asgari ücrete ara zam olmayacağına ilişkin yer alan ifade dikkat çekti. Asgari ücret 2024 rakamının 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2024 arasında 666 lira 75 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ile Aralık döneminde 700 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2024'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi" denildi.