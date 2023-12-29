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    Metal işçilerine asgari ücret oranında yeni zam teklifi! Toplu iş sözleşmesinde yine sonuç çıkmadı

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 2023-2025 yıllarını kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işveren tarafından asgari ücret oranında zam teklifi geldi. MESS’in teklifini kabul etmeyen Türk Metal masadan ayrıldı.

    Metal işçilerine asgari ücret oranında yeni zam teklifi! Toplu iş sözleşmesinde yine sonuç çıkmadı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler emekli ve memur zamlarının yanı sıra binlerce metal işçisi için süren toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 2023-2025 yıllarını kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işveren yeni teklifle masaya geldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zamma yakın olan teklif Türk-Metal tarafından kabul edilmedi.

    İŞVERENDEN YENİ ZAM TEKLİFİ

    Türk Metal Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün İstanbul'da beşinci oturumu gerçekleştirilen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde MESS, metal sektöründe devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanması üzerine yeni bir adım attı.

    MESS, 1 Eylül 2023’ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini revize ederek yüzde 50’ye yükseltti. MESS’ten yapılan açıklamada, “1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için, enflasyon yüzde 30 iken, biz aynı dönem için yüzde 50 ücret artışı teklif ediyoruz. Mart ayında beklenen ikinci 6 aylık enflasyon ile birlikte, 1 yıllık toplam gelir artışı Mart 2024 itibariyle yüzde 100 seviyelerine geliyor” ifadelerine yer verildi.

    TOPLU SÖZLEŞMEDE UZLAŞI ÇIKMADI

    Türk Metal Sendikası, MESS'in yaptığı teklifi kabul etmedi. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tarafların anlaşamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutulurken, Türk Metal'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Sendikamızla MESS arasında sürmekte olan ve adım adım greve doğru giden Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında MESS’in davetiyle bugün (29 Aralık 2023) bir toplantı yapıldı. MESS, bugün yapılan toplantıda, daha önce birinci altı ay için yüzde 35 olarak teklif ettiği ücret zammını yüzde 50’ye yükseltti.

    Sosyal haklar için yüzde 65 olarak vermiş olduğu teklifi ise yüzde 80’e yükseltmiştir.

    Sendikamız, metal işçilerinin beklentisine yanıt vermekten çok uzak bu teklifi kabul etmemiş ve işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun yeni bir teklif beklediğimizi belirtmiştir. Bu teklif metal işçilerinin sefalet ücretiyle çalışmaya devam etmesi demektir.

    Kabul edilebilir yeni bir teklif olmaması halinde, bu tekliflerin anlamı metal işçilerini greve davet etmektir. Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Asgari Ücret
    Haberler > Ekonomi > Metal işçilerine asgari ücret oranında yeni zam teklifi! Toplu iş sözleşmesinde yine sonuç çıkmadı
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