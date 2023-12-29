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    Doğalgaz fiyatlarına yeni yılda zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama geldi

    Yeni yıla girerken birçok ödeme kaleminde kapsamlı değişimler yaşanıyor. Kimlik, pasaport vb. değerli kağıtlardan sigorta primlerine kadar birçok ücret artarken gözler doğal gaz faturalarına çevrildi. Vatandaşlar "Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi" sorusunun yanıtını ararken BOTAŞ'tan bir açıklama geldi.

    Doğalgaz fiyatlarına yeni yılda zam gelecek mi? BOTAŞ&#039;tan açıklama geldi
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    BOTAŞ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklama, asgari ücretin artması ve yeni yılın yaklaşmasıyla ödeme kalemleri tek tek güncellendiği bir dönemde geldi. Kimlik ve pasaport gibi değerli kağıtlardan deprem sigortasına kadar birçok ödeme değişti. Zamların ardından gözler faturalara çevrildi. Vatandaşın cebini yakan doğal gaz ise en çok merak edilen fatura oldu. 

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

    BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

    DOĞALGAZ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

    Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.

    BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulanmadığı ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Ekonomi > Doğalgaz fiyatlarına yeni yılda zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama geldi
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