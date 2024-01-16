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    Emekli maaşına ek zam için Cem Küçük'ten çarpıcı yorum! Yüzde 50 vurgusu dikkat çekti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Asgari ücrete 2024 yılında uygulanacak zam oranını doğru bilen Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamma ilişkin çarpıcı yorum geldi. TGRT Haber'de konuşan Küçük, yüzde 50 zam yapılması gerektiğini vurgulayarak Anadolu'da vatandaşların geçimde zorluk yaşayacağını söyledi.

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranını duyurdu. Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam müjdesi verdi. En düşük emekli aylığı ise 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük emekliye ek zam için çarpıcı yorumda bulundu.

    TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Cem Küçük, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin "adalet" vurgusu yaptı.

    YÜZDE 50 YAPILSAYDI...

    Emekli maaşlarının en az yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini söyleyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

    "Bir kere yüzde 42.6'a çıktı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'adaleti' anlamında yüzde 50 yapılsaydı 'adalet sağlandı' diyebilirdik. SSK ve BAĞ-KUR yüzde 50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez. Burada düğme, geçen sene yanlış iliklendi. Keşke adalet sağlansaydı, adalet sağlanmadı."

    EMEKLİ MAAŞINA ZAM ORANI YÜZDE 42.6'YA YÜKSELDİ

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "SSK  ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 37.57 artış aldı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaşlarındaki artışları birbirine yaklaştıracak yeni adımlar attık.  SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek artış yapmaya karar verdik. Böylelikle yüzde 42.6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi" ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliZam
    Haberler > Ekonomi > Emekli maaşına ek zam için Cem Küçük'ten çarpıcı yorum! Yüzde 50 vurgusu dikkat çekti
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