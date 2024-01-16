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    Emekliye ek zamla dul ve yetim maaşı da artacak mı? İşte hisseye göre zamlı maaşlar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından milyonlarca emekliye ek zam müjdesi verilmesinin ardından dul ve yetim maaşının ne kadar olduğuna ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ek zamla enflasyon farkı ile emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığında da artış yaşandı. Vefat eden eş veya ebeveyn üzerinden alınan maaşlar hisse oranında yükseldi. Peki dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntıları...

    Emekliye ek zamla dul ve yetim maaşı da artacak mı? İşte hisseye göre zamlı maaşlar
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranını duyurdu. Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam müjdesi verdi. En düşük emekli aylığı ise 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Yeni gelişmelerin ardından emeklilerin yanı sıra vefat eden eş ve ebeveyn üzerinden dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar aylık alacaklarını merak etmeye başladı. 

    EMEKLİ MAAŞINA ZAM ORANI YÜZDE 42.6'YA YÜKSELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "SSK  ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 37.57 artış aldı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaşlarındaki artışları birbirine yaklaştıracak yeni adımlar attık.  SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek artış yapmaya karar verdik. Böylelikle yüzde 42.6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi" dedi.

    DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Emekli aylığına ek yüzde 5 zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye çıkmasının ardından yeni dul ve yetim maaşları da netleşmiş oldu. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor. 

    HİSSEYE GÖRE DEĞİŞECEK

    Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarları hisse oranına göre farklılık gösteriyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan kişiler yüzde 50 oranında aylık alıyor. En düşük emekli aylığı 10 TL'ye çıktığı göz önüne alındığında yüzde 50 payı olan kişi 5 bin TL oranında ölüm aylığı alacak. Çocuklar ise yüzde 25 oranında pay alıyor. Bu doğrultuda yetim aylığı 2 bin 500 TL'ye çıkmış oldu. Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak. Hissesi daha çok olanlar aynı orana göre ek zam alacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliDul Ve Yetim Aylığı
    Haberler > Ekonomi > Emekliye ek zamla dul ve yetim maaşı da artacak mı? İşte hisseye göre zamlı maaşlar
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