Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için akın etti! Ek zam sonrası e-devlet çöktü

16 Ocak 2024 20:12 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 20:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranını duyurdu. Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam müjdesi verdi. En düşük emekli aylığının ise 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı. Yeni gelişmelerin ardından emeklileri yeni maaşlarını öğrenmek için e-devlet'e akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-devlet uygulaması çöktü.

EMEKLİLER MAAŞ HESAPLAMASI İÇİN AKIN ETTİ

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca emekli alacakları maaşları öğrenmek için e-devlet uygulamasına giriş yapmaya çalıştı. Maaş hesaplama ve sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar uygulama üzerinde yoğunluk oluşturunca, sistem bir anda çöktü.

e-Devlet Kapısı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken kullanıcılar "Bu sayfa çalışmıyor" hatası gösterildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 37.57 artış aldı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaşlarındaki artışları birbirine yaklaştıracak yeni adımlar attık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek artış yapmaya karar verdik. Böylelikle yüzde 42.6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi." dedi.