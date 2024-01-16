Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için akın etti! Ek zam sonrası e-devlet çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere ek zam müjdesi vermesinin ardından birçok emekli alacağı yeni maaşı merak etmeye başladı. Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için e-devlete akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-devlet uygulaması çöktü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranını duyurdu. Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam müjdesi verdi. En düşük emekli aylığının ise 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı. Yeni gelişmelerin ardından emeklileri yeni maaşlarını öğrenmek için e-devlet'e akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-devlet uygulaması çöktü.
EMEKLİLER MAAŞ HESAPLAMASI İÇİN AKIN ETTİ
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca emekli alacakları maaşları öğrenmek için e-devlet uygulamasına giriş yapmaya çalıştı. Maaş hesaplama ve sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar uygulama üzerinde yoğunluk oluşturunca, sistem bir anda çöktü.
e-Devlet Kapısı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken kullanıcılar "Bu sayfa çalışmıyor" hatası gösterildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 37.57 artış aldı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaşlarındaki artışları birbirine yaklaştıracak yeni adımlar attık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek artış yapmaya karar verdik. Böylelikle yüzde 42.6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi." dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi