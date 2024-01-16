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    Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için akın etti! Ek zam sonrası e-devlet çöktü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere ek zam müjdesi vermesinin ardından birçok emekli alacağı yeni maaşı merak etmeye başladı. Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için e-devlete akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-devlet uygulaması çöktü.

    Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için akın etti! Ek zam sonrası e-devlet çöktü
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranını duyurdu. Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam müjdesi verdi. En düşük emekli aylığının ise 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı. Yeni gelişmelerin ardından emeklileri yeni maaşlarını öğrenmek için e-devlet'e akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-devlet uygulaması çöktü.

    EMEKLİLER MAAŞ HESAPLAMASI İÇİN AKIN ETTİ

    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca emekli alacakları maaşları öğrenmek için e-devlet uygulamasına giriş yapmaya çalıştı. Maaş hesaplama ve sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar uygulama üzerinde yoğunluk oluşturunca, sistem bir anda çöktü.

    e-Devlet Kapısı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken kullanıcılar "Bu sayfa çalışmıyor" hatası gösterildi.

    Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için akın etti! Ek zam sonrası e-devlet çöktü

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "SSK  ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 37.57 artış aldı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaşlarındaki artışları birbirine yaklaştıracak yeni adımlar attık.  SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek artış yapmaya karar verdik. Böylelikle yüzde 42.6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi." dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliZamE-devlet
    Haberler > Ekonomi > Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için akın etti! Ek zam sonrası e-devlet çöktü
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