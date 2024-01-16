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    Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün, ana gündem maddesi emekliye ek zam

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi emekliye yapılacak ara zam ve terörle mücadele olacak.

    Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün, ana gündem maddesi emekliye ek zam
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine toplantısının gündemi yoğun olacak.

    ANA GÜNDEM MADDESİ EMEKLİYE EK ZAM VE TERÖRLE MÜCADELE 

    Kabine toplantısının ana gündem maddeleri emekli maaşlarına yapılacak ek zammın yanı sıra Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar olacak.

    Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün, ana gündem maddesi emekliye ek zam

    BAKANLAR SUNUM YAPACAK 

    Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Kabine toplantısından çıkacak kararda. Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,5'lik zammı garantileyen SSK ve BağKur emeklileri, maaşlarına yapılacak ek zammı heyecanla bekliyor. Emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli, Kabine'de verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.

    TERÖRLE MÜCADELE DE MASAYA YATIRILACAK

    Kabine toplantısının bir diğer ana gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları olacak. Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit düşmesinin ardından İstanbul'daki güvenlik zirvesinde alınan kararlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

    Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün, ana gündem maddesi emekliye ek zam

    GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPACAĞI AÇIKLAMADA 

    İsveç’in NATO'ya üyelik süreci konusunda Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, Genel Kurul sürecinin de Kabine'de ele alınması bekleniyor. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KabineEmekliTerör
    Haberler > Ekonomi > Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün, ana gündem maddesi emekliye ek zam
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