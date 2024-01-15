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    Emekli maaşına ek zam için son kulis! Uzman isim konuşulan rakamı açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Asgari ücret ve memur maaşına yapılan zam oranının altında kalan emekliler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında çıkacak sonuca odaklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır kulislerle konuşulan son rakamı açıkladı. 

    Emekli maaşına ek zam için son kulis! Uzman isim konuşulan rakamı açıkladı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca emekli maaşlarına yapılan zamda yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Asgari ücret ve memur maaşına yapılan zam oranının altında kalan emekliler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında çıkacak sonuca odaklandı. Kritik toplantı öncesinde ek zamma ilişkin son kulis bilgisi geldi. SGK Uzmanı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır kulislerle konuşulan son rakamı açıkladı. 

    Emekli maaşına ek zam için son kulis! Uzman isim konuşulan rakamı açıkladı

    EMEKLİ MAAŞI İÇİN SON KULİS

    Haber Global'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, emeklinin beklediği refah payı hakkında son kulisleri paylaştı. 

    Beklentinin 12 puanlık bir refah payı olduğunu belirten Nayır, bu kadar çok emekliye yapılacak her bir puan artışın hazineye çok büyük bir yükü olacağını söyledi.

    Emekli maaşına ek zam için son kulis! Uzman isim konuşulan rakamı açıkladı

    Şu an maliyet analizlerinin yapıldığını belirten Nayır, en düşük emekli maaşının ne olacağının da çok önemli olduğunu belirtti.

    KULİSLERDE HANGİ ORAN KONUŞULUYOR?

    7500 liranın en az emekli maaşı olduğunu, kök maaş nedeniyle bazı emeklilerin hiç zam alamadığını hatırlatan Nayır, kulislerde 5 puanlık bir refah payından söz edildiğini belirtti.

    Emekli maaşına ek zam için son kulis! Uzman isim konuşulan rakamı açıkladı

    EMEKLİLER EK ZAMMI NE ZAMAN ALACAK?

    Bu zammın yeni belirlenecek en düşük emekli maaşına uygulanıp uygulanmayacağının önemli olduğu vurgulayan Nayır, 17 Ocak itibariyle emekli maaşlarının yatmaya başlayacağını belirterek refah payının bu aya yetişmeyebileceğini ancak şubattan itibaren bu payın da alınacağını belirtti.

    Emekli maaşına ek zam için son kulis! Uzman isim konuşulan rakamı açıkladı

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Nayır refah payının 5+3 olabileceğini toplamda da yüzde 45'lik bir zammı, en düşük emekli maaşının da 11 bin lira civarında olmasını beklediğini sözlerine ekledi. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliZamSeyyanen Zam
    Haberler > Ekonomi > Emekli maaşına ek zam için son kulis! Uzman isim konuşulan rakamı açıkladı
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