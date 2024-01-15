Emekliye ek zam için nefesler tutuldu! Kabine yarın toplanıyor, Erdoğan kararını verecek

15 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 17:05

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı yarin gerçekleştirilecek. Yoğun gündemle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de bir araya gelecek. Kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Emekli maaşlarına yapılacak ek zam ve terörle mücadele toplantıdaki ana konular arasında yer alacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM İÇİN SON VİRAJ

Yüzde 37 oranındaki enflasyon farkının asgari ücret ve memur emeklilerinin altında kalması nedeniyle emeklilere ek zam beklentisi oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin uzun süredir beklediği ek zam haberi için gözler yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordine ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, toplantının ana gündem maddesi olacak.

Toplantıda düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLAR

Son dönemde özellikle marketlerde etiketlerin günden güne değiştiği, piyasada fiyatların sabit kalmasına rağmen tüketiciye zam yansıtıldığı belirtiliyordu. Kabine'de fahiş zamlarla ilgili alınacak yeni adımların da görüşüleceği öğrenildi.

Toplantıda Merkez Bankası'nın parasal sıkılşatırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum da değerlendirilecek. Enflasyondaki gidişat mercek altına alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları olacak. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak.