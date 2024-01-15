Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? AK Parti'den açıklama var

15 Ocak 2024 15:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:44

Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,5'lik zammı garantileyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri alacakları ek zammı heyecanla bekliyor. Milyonlar düzenlemeyi yakından takip ederken, AK Parti'den konu hakkında bir açıklama geldi.

"HENÜZ NET BİR ŞEY YOK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin de konuştu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok." dedi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Emekliye yapılması planlanan zamla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmanın ilk Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

ZAMMIN YÜZDE 50'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Hükümet, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin geçim sıkıntısı şikayeti artınca Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere bir seferlik 5 bin liralık ikramiye vermişti. Emeklilerin gönlünü alması beklenen hükümetin yüzde 37,5'lik zammı refah payı artışı ile yüzde 50'ye çıkarması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Zammın yüzde 50 olarak açıklanması durumunda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya çıkacak.