Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? AK Parti'den açıklama var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milyonlarca emekli alacağı ek zammı heyecanla beklerken AK Parti'den konu hakkında bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

    Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? AK Parti&#039;den açıklama var
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,5'lik zammı garantileyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri alacakları ek zammı heyecanla bekliyor. Milyonlar düzenlemeyi yakından takip ederken, AK Parti'den konu hakkında bir açıklama geldi. 

    "HENÜZ NET BİR ŞEY YOK" 

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin de konuştu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok." dedi. 

    GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA 

    Emekliye yapılması planlanan zamla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmanın ilk Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. 

    ZAMMIN YÜZDE 50'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR 

    Hükümet, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin geçim sıkıntısı şikayeti artınca Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere bir seferlik 5 bin liralık ikramiye vermişti. Emeklilerin gönlünü alması beklenen hükümetin yüzde 37,5'lik zammı refah payı artışı ile yüzde 50'ye çıkarması bekleniyor. 

    EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK? 

    Zammın yüzde 50 olarak açıklanması durumunda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya çıkacak. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliAk Parti
    Haberler > Ekonomi > Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? AK Parti'den açıklama var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor - EkonomiÇalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyorİnşaat sektöründe işçi krizi! 150 bin TL maaşla çalışacak eleman yok - Ekonomiİnşaat sektöründe işçi krizi! 150 bin TL maaşla çalışacak eleman yokEkonomistler 2024 sonu enflasyon beklentilerini paylaştı! Tahminler Merkez Bankası ile uyuşmadı - EkonomiEkonomistler 2024 sonu enflasyon beklentilerini paylaştı! Tahminler Merkez Bankası ile uyuşmadıYılların sarrafından altın tahmini! 'O seviyelere hazır olun' diyerek rakam verdi - EkonomiYılların sarrafından altın tahmini! 'O seviyelere hazır olun' diyerek rakam verdiEmekli maaşına yapılacak olan zam belli oldu! SGK uzmanı net rakam verdi, işte emeklinin alacağı ücret… - EkonomiEmekli maaşına yapılacak olan zam belli oldu! SGK uzmanı net rakam verdi, işte emeklinin alacağı ücret…Emeklilerin alacağı ek zam belli oldu! SGK uzmanı tarih vererek açıkladı - EkonomiEmeklilerin alacağı ek zam belli oldu! SGK uzmanı tarih vererek açıkladıEmekliye ne kadar ek zam yapılacak? Masada yüzde 50'lik artış var - EkonomiEmekliye ne kadar ek zam yapılacak? Masada yüzde 50'lik artış varBorsa 3 aylık dirençte, bu seviyelere dikkat! - EkonomiBorsa 3 aylık dirençte, bu seviyelere dikkat!Davos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güven - EkonomiDavos zirvesi başladı: Gündem yapay zeka ve ekonomik güvenAraç sahipleri dikkat! Petrol fiyatları alevlendi, o tarihte 30 dolar birden zam gelecek (15 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - EkonomiAraç sahipleri dikkat! Petrol fiyatları alevlendi, o tarihte 30 dolar birden zam gelecek (15 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
    Sonraki Haber Yükleniyor...