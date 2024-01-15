Emekli maaşına yapılacak olan zam belli oldu! SGK uzmanı net rakam verdi, işte emeklinin alacağı ücret…

15 Ocak 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:35

Emekli maaşlarına yapılacak olan merakla beklenmekte. Gözler ise Kabine Toplantısı’na çevrildi. Milyonlarca kişi ‘Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ek zam ne kadar olacak?’ sorularını araştırırken SGK Uzmanı Melis Elmen’den güzel haber geldi. Uzman isim emekli maaşlarına yapılacak olan zammı canlı yayında açıkladı. İşte detaylar haberimizde…

SGK UZMANI NET RAKAM VERDİ

Elmen, seçimden dolayı yüzde 50 zam ile 11 bin 250 TL’ye çıkılabileceğini de belirtirken, “Fakat çoğu ekonomistin dediği gibi yüzde 40 üzeri ve seyyanen bir zam beklentisi olmamalı. Çünkü 14 bin ila 15 bin seviyelerine gelinmesi zor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından planlanan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında iyileştirmeye yönelik çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu hafta içerisinde Kabine Toplantısı’nda sunulması bekleniyor.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.

Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.

Ocak temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK emeklilerinin aylıkları yarından itibaren ödenmeye başlanacak. İlave zamma ilişkin kanunun bu ayki emekli aylıklarına yetişmesi çok zor görünüyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 37.57 oranına göre hesaplanan zamlı aylık bilgileri e-Devlet’te görülebiliyor. Emekliler bu ay e-Devlet’te görünen tutarda aylık alacaklar.

Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7.500 TL’nin altında kalanlar bu ay da 7.500 TL olarak almaya devam edecekler.

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cuma günü gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda konuyla ilgili soruları yanıtlarken, önemli ipuçları verdi. Yılmaz, öncelikle bütçe imkanları ve ekonominin genel imkanlarıyla toplumsal talepler arasında denge oluşturma gereğine işaret etti. Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir dönemde olunduğunu ama tüm bu şartlara rağmen çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmemek konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.