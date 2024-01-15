Emeklilerin alacağı ek zam belli oldu! SGK uzmanı tarih vererek açıkladı

15 Ocak 2024 14:06 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:07

Milyonlarca emekli Ocak ayında hesaplarına yatacak maaşı araştırmakta. Zamların belli olmasının ardından gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Emekliler ‘Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?’ sorularını araştırırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan yeni bir paylaşım geldi.

Erdursun, emekli aylıklarının 18-28 Ocak arası hesaplara yatacağını söyleyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) faaliyetlerine 16 Ocak’ta başlayacağına işaret etti.

OCAK AYINDA EMEKLİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli maaşlarına enflasyon farkı haricindeki zamların ve en düşük 7 500 TL olan maaşlara getirilecek düzeltmelerin Meclis’in geç toplanması sebebiyle Şubat ayına kalabileceğini ifade eden Erdursun, emeklilerin Ocak ayında alacakları artışlı aylıkların tutarını takipçileriyle paylaştı.

Erdursun, emekli maaşlarına enflasyon harici zam ile en düşük 7 500 TL olan maaşlara gelecek iyileştirmelerin en geç gelecek ay ödemelere yansıyacağını vurguladı.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.