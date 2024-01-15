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    The Simpsons’lar bunu da tahmin etti! Seçimlerden galip çıkacak ismi açıkladılar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dünyanın en popüler dizilerinden olan The Simpsonlar’ın tahminleri dikkat çekmeye devam ediyor. Kahramanmaraş depremi, Beyonce ve seçimler hakkında kritik tahminlerde bulunan Simpsonlar’ın son seçim tahmini gündeme bomba gibi düştü. Seçimlerden galip çıkacak ismi açıkladılar. İşte detaylar haberimizde…

    The Simpsons’lar bunu da tahmin etti! Seçimlerden galip çıkacak ismi açıkladılar
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Simpsonlar, tahminleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dizide yıllar öncesinde yer alan bazı sahnelerin, yakın gelecekte gerçekleşen olaylara benzerliği izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. 

    EĞİTİM SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKİYORLAR

    Bir YouTube kanalı olan Chuppl, Simpsonlar’ın gizemini çözdüğünü iddia ediyor. Kanalın hazırladığı The Simpsons Conspiracy: How They Predict The Future adlı video, dizinin yazar ekibinin eğitim seviyesine dikkat çekiyor.

    The Simpsons’lar bunu da tahmin etti! Seçimlerden galip çıkacak ismi açıkladılar

    Simpsonlar’ın senaristlerinden Al Jean ise, dizinin geleceği tahmin ettiği iddialarına karşı daha temkinli bir tutum sergiliyor. Jean, Metro’ya yaptığı açıklamada, “Trump’ın başkan olması ya da Brezilya’nın Dünya Kupası’nı kazanması gibi diğer şeylerin çoğu bilinçli tahminlerdir.

    SEÇİMLERİ KAZANACAK İSMİ AÇIKLADILAR 

    The Simpsons çizgi dizisi 2024'ün sonlarına doğru yapılacak ABD başkanlık seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

    Simpsonlar ayrıca bu yıl yapılacak ABD seçimlerine ilişkin de tahminde bulundu. Dizi, Trump'ın bu yılki seçimlerde yeniden başkan seçileceğini tahmin etti. Simpsons'a göre de Trump'tan sonra ise Amerika'nın başkanı bir kadın olacak.

    The Simpsons’lar bunu da tahmin etti! Seçimlerden galip çıkacak ismi açıkladılar

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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