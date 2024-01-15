Borsa 3 aylık dirençte, bu seviyelere dikkat!

15 Ocak 2024 12:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 12:44

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 4.70 değer kazanarak 7.986,47 puandan kapanmıştı. Haftanın son işlem gününde en yüksek 8.081,69 puanı gören endekste, cuma gecesi gelen Moody's kararı ve jeopolitik gelişmelerin yansımaları yeni haftada takip edilecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit etmiş, not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Beklentilere paralel gelen Moody’s kararının ardından borsa yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

BİST 100 endeksi, 15 Ocak Pazartesi gün ortası işlemlerde, 8 bin seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Endeks, ekim ayının ortasından itibaren 3 aydır aşamadığı 8 bin 100-8 bin 150 dirençlerine de yeniden yaklaştı.

Analistler “Bu hafta 8 bin 100-8 bin 150 bölgesi kritik olacak. 17 Ekim sonrası işlemlerde defalarca test edilen ancak aşılamayan bu bölgenin geçilmesi, endekste yükseliş hareketinin devamını destekleyebilir. 8 bin 150 üzerinde günlük ve haftalık kapanış yapmak önemli bir pozitif sinyal olarak algılanabilir. Bu durumda tarihi 8 bin 560 zirvesine doğru hareketlenmenin de başlayabileceği görülebilir. Muhtemel kâr satışları halinde ise aşağıda 7 bin 850-7 bin 900 bölgesi destek olarak takip edilecek” görüşünü dile getiriyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa, 26 Aralık tarihinde 7 bin 200 desteğinden başladığı yükselişle birlikte, 3 haftalık süreçte yaklaşık yüzde 12,50 yükselişe imza attı. Bu süreçte BİST30 endeksine dahil hisseler arasında KONTR, EKGYO, GARAN, PETKM, KRDMD, ASTOR ve TCELL yüzde 15 ve üzeri getiri ile en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı. GUBRF, HEKTS ve SASA ise bu süreçte negatif getiride kalan 3 hisse olarak öne çıktı.