Borsadan çıkış sürüyor: Küçük yatırımcıdan sonra sıra 'baronlar'da

8 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 11:31

Halka arzların durması, borsada yıl sonunda yoğunlaşan satışlar, risksiz getiride yükselen avantaj borsa yatırımcısının çıkışını hızlandırdı. 13 Aralık’ta tarihi zirvesine yükselen yatırımcı sayısı 16 işlem gününde 1 milyon 180 kişi azalarak 7.6 milyona indi. Aynı dönemde en çok düşen 5 hissenin 3’ü ise yeni halka arz hissesi oldu.

21 BİN BÜYÜK YATIRIMCI GİTTİ

Borsadan küçük yatırımcıların ardından büyük yatırımcı grubunun da çıkış yaptığı görülüyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsada yönetilen portföyün yüzde 80'ini elinde tutan portföyü 1 milyon TL üzerindeki büyük yatırımcıların sayısı Aralık 2023 itibariyle 186 bin 632'ye indi. Kasım ayında bu yatırımcıların sayısı 207 bin 536 kişiydi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre; böylelikle Aralık ayında yaklaşık 21 bin büyük yatırımcının borsadan çıktığı görüldü.

EYLÜLDE REKOR SEVİYEDEYDİ

Portföyü 1 milyon TL üzerindeki büyük yatırımcıların sayısı 2023 yılının Eylül ayında 217 bin 728 ile rekor seviyeye çıkmıştı. Büyük yatırımcıların borsaya yönelik ilgisi 2022 yılının son bölümünde başlamıştı. 2022'nin Kasım ayında büyük yatırımcı sayısı ilk kez 100 bin barajını aşmıştı. 2020 yılının başında borsada sadece 13 bin 964 büyük yatırımcı bulunuyordu.

Bu verileri değerlendirirken enflasyonist ortamı da dikkate almak gerekiyor. Enflasyonun hızla seyrettiği ortamda 1 milyon TL'lik eşik de birçok yatırımcı için daha rahat aşılabilecek bir eşik haline gelmişti.

PORFÖY DEĞERİ DE GERİLEDİ

Büyük yatırımcıların sayısı azalış gösterirken, yönettikleri portföy değerinin de gerilediği görüldü. MKK verilerine göre portföyü 1 milyon TL üzerindeki yatırımcıların yönettiği portföy aralık ayı itibariyle 3,74 trilyon TL'ye geriledi. Kasım ayında büyük yatırımcıların portföy büyüklüğü 3,95 trilyon TL olarak kaydedilmişti. Büyük yatırımcıların portföy büyüklüğünde de rekor seviye 4,26 trilyon TL ile Eylül 2023'te izlenmişti.