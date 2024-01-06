Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Borsa İstanbul'da tarihi göç! 16 günde 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı

    Halka arzların durmasıyla Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı giderek düşüyor. 13 Aralık’ta tarihi zirvesine yükselen yatırımcı sayısı 16 işlem gününde 1 milyon 180 kişi azalarak 7.6 milyona indi. Aynı dönemde en çok düşen 5 hissenin 3’ü ise yeni halka arz hissesi oldu.

    Borsa İstanbul&#039;da tarihi göç! 16 günde 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Seçimlerin ardından her gün yeni bir rekora imza atan Borsa İstanbul'da rüzgar tersine döndü. Halka arzlarla 8 milyon katılımcıyı aşan borsadan kaçış giderek hızlandı. Son 16 işlem gününde 1 milyonu aşkın yatırımcı borsadan kaçtı.

    EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSEDEN 3'Ü HALKA ARZLAR

    Ekonomim'de yer alan habere göre halka arzların durması, borsada yıl sonunda yoğunlaşan satışlar, risksiz getiride yükselen avantaj borsa yatırımcısının çıkışını hızlandırdı. 13 Aralık’ta tarihi zirvesine yükselen yatırımcı sayısı 16 işlem gününde 1 milyon 180 kişi azalarak 7.6 milyona indi. Aynı dönemde en çok düşen 5 hissenin 3’ü ise yeni halka arz hissesi oldu.

    EN BÜYÜK KAÇIŞ 25 ARALIK'TA

    Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 13 Aralık’ın ardından 15 Aralık’a gelindiğinde 28.1 bin kayıpla yatırımcı sayısı 8 milyon 573 bin 476’y indi. Bir haftanın ardından 22 Aralık sonunda ise yatırımcı sayısı 8 milyon 456 bin 149’a geriledi. 2023 yılının yatırımcı sayısında en sert düşüşü ise 25 Aralık günü yaşandı. Tam 405 bin 429 yatırımcı tek günde hisse senedi piyasalarını terk etti ve yatırımcı sayısı 8 milyon 50 bin 720’ye indi. 8 milyon kişinin altına hemen ertesi işlem günü 26 Aralık’ta düşen yatırımcı sayısı gerilemesini her işlem günü sürdürmeye devam etti ve 4 Ocak 2024’e gelindiğinde sayı 7 milyon 601 bin 452’ye kadar düştü.

    Borsa İstanbul'da tarihi göç! 16 günde 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Borsa IstanbulYatırımcı
    Haberler > Ekonomi > Borsa İstanbul'da tarihi göç! 16 günde 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması - EkonomiBakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması58 e-ticaret firmasına 86 milyon TL ceza! - Ekonomi58 e-ticaret firmasına 86 milyon TL ceza!Merkez Bankası bir ayda 25 ton altın satın aldı - EkonomiMerkez Bankası bir ayda 25 ton altın satın aldıÇiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu - EkonomiÇiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli olduGıda fiyatları dünyada yüzde 10 gerilerken Türkiye'de yüzde 72 arttı - EkonomiGıda fiyatları dünyada yüzde 10 gerilerken Türkiye'de yüzde 72 arttıEk zam ne kadar olacak? - EkonomiEk zam ne kadar olacak?Gram altın rallisine 'ABD' darbesi - EkonomiGram altın rallisine 'ABD' darbesiBankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı - EkonomiBankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptıTürkiye ile İngiltere arasında ticaret dopingi! - EkonomiTürkiye ile İngiltere arasında ticaret dopingi!Boş bataryayı bırak doluyu al - EkonomiBoş bataryayı bırak doluyu al
    Sonraki Haber Yükleniyor...