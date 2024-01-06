Borsa İstanbul'da tarihi göç! 16 günde 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı

6 Ocak 2024 18:59 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 19:09

Seçimlerin ardından her gün yeni bir rekora imza atan Borsa İstanbul'da rüzgar tersine döndü. Halka arzlarla 8 milyon katılımcıyı aşan borsadan kaçış giderek hızlandı. Son 16 işlem gününde 1 milyonu aşkın yatırımcı borsadan kaçtı.

EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSEDEN 3'Ü HALKA ARZLAR

Ekonomim'de yer alan habere göre halka arzların durması, borsada yıl sonunda yoğunlaşan satışlar, risksiz getiride yükselen avantaj borsa yatırımcısının çıkışını hızlandırdı. 13 Aralık’ta tarihi zirvesine yükselen yatırımcı sayısı 16 işlem gününde 1 milyon 180 kişi azalarak 7.6 milyona indi. Aynı dönemde en çok düşen 5 hissenin 3’ü ise yeni halka arz hissesi oldu.

EN BÜYÜK KAÇIŞ 25 ARALIK'TA

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 13 Aralık’ın ardından 15 Aralık’a gelindiğinde 28.1 bin kayıpla yatırımcı sayısı 8 milyon 573 bin 476’y indi. Bir haftanın ardından 22 Aralık sonunda ise yatırımcı sayısı 8 milyon 456 bin 149’a geriledi. 2023 yılının yatırımcı sayısında en sert düşüşü ise 25 Aralık günü yaşandı. Tam 405 bin 429 yatırımcı tek günde hisse senedi piyasalarını terk etti ve yatırımcı sayısı 8 milyon 50 bin 720’ye indi. 8 milyon kişinin altına hemen ertesi işlem günü 26 Aralık’ta düşen yatırımcı sayısı gerilemesini her işlem günü sürdürmeye devam etti ve 4 Ocak 2024’e gelindiğinde sayı 7 milyon 601 bin 452’ye kadar düştü.