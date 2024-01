'Kredi talebi güçlü değil' diyen İş Bankası Genel Müdürü Aran: Kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacak

4 Ocak 2024 06:41 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 06:47

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı verisinin enflasyon konusunda iyimserliği desteklediğini söyledi. Figopara ve İş Bankası arasındaki satın almaya ilişkin düzenlenen toplantıda ekonomi gündemini değerlendiren Aran “Yüzde 3’ün altında gelen her oran, bizi yıllık da yüzde 36’ya getirir. Dolayısıyla sene sonu Merkez Bankasının hedefi olan yüzde 36 için, yüzde 3’ün altında gelen her oran çok ideal” dedi.

MERKEZ’İN HEDEFİ TUTAR

Ocakta yeniden değerleme ve asgari ücret artışı gibi nedenlerle enflasyonun yüksek olabileceğine işaret eden Aran “Ondan sonra aralık enflasyon seviyesine gelirse ben sene sonunda 36 olmasa da Merkez Bankasının ifade ettiği 36-42 bandında enflasyonu sene sonunda görebileceğimizi ve Merkez’in enflasyonla mücadele konusunda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Enflasyon konusunda ben Merkez Bankasının hedefini tutturacağı bir yıl olacağına inanıyorum” diye konuştu.

BANKALARIN KREDİ İŞTAHI YÜKSEK

Bankaların kredi iştahının oldukça yüksek ama müşterilerin kredi alma konusundaki talebinin o kadar güçlü olmadığına işaret eden Hakan Aran, şu andaki faiz oranı seviyeleriyle kredi vermekte kolay hareket edemediklerini ifade etti. Aran “Oldukça zorlanıyoruz. Bu oranlarla müşterilerimiz haklı olarak faizlerin düşmesini bekliyorlar. Yatırım kredileri o yüzden daha cazip oranlarla bugünün oranlarını yansıtmayan daha cazip oranlar olabiliyor. Yabancı para da öngörülebilirlik sağlandıktan sonra yabancı para kredilerinde, yatırım kredileri konusunda en çok tercih edilen yabancı para kredilerinde bu yılın özellikle ilk çeyreğinden sonra önünün açılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

POZİTİF FAİZE GEÇİLDİ

TCMB’nin yüzde 42,5’lik politika faizi için ‘yeterli bir seviye’ yorumunu yapan Aran, özetle şöyle konuştu: Kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacak. Şu an Türkiye’de pozitif faize geçildi. Açıklanan enflasyon geçmişin, verdiğimiz faiz gelecek 3 ayın. Dolarda kalanın aleyhine bir durum olabilir. Bu yıl devalüasyon beklentim ‘sıfır’. Olacağını sanmıyorum. Seçim ekonomisi beklemiyorum. Türk lirasının aşırı değerleneceği bir yıl olabilir. İhracatın etkilenmemesi için Merkez Bankası döviz alımı yapabilir. Faiz seviyesi şu an yeterli. Ancak daha da yukarı gitmesi istihdam ve büyüme için risk. Bazı sektörlerde istihdam kayıpları olabilir. 45 seviyesi ile birlikte bu yaşanabilir. Şu an tekstil gibi alanlarda bunun işaretlerini görüyoruz.

Figopara TekCep ve TekPOS’u satın aldı

İşletmelerin nakit akışına aracılık eden yeni nesil finans platformu Figopara, İş Bankası iştiraki Softtech’in açık bankacılık ürünleri TekCep ve TekPOS’u satın aldı. Satın alma ile İş Bankası Figopara’daki mevcut yatırımını da artırdı. Figopara’nın Ekim 2022’de 50 milyon dolar değerleme ile tamamlanan yatırım turunda şirkete Maxis Yenilikçi GSYF ile 500 bin dolar yatırım yapan banka, son satın alma ile şirkete 1 milyon 250 bin dolarlık hisse karşılığı daha yatırım yaptı.

ORTAM FİNTEK İÇİN ELVERİŞLİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, finteklere duydukları ilginin ve Figopara’ya yaptıkları yatırımın, girişimlerin finansta bir problemi etkili bir şekilde çözme becerisinden kaynaklandığını söyledi. Şu anda Türkiye’de finteklerin gelişimi için elverişli bir ortam bulunduğunu söyleyen Aran “Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar finteklerin diğer ülkelere göre daha güçlü olmasına, daha sağlam ürünler çıkarmasına imkân tanıyor. Bu alandaki girişimler böylece yurt dışında rekabette daha üstün olabiliyor” dedi.

UNICORN OLMA YOLUNDA

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler “Figopara’ya duyduğumuz güvenle doğrudan Maxis üzerinden hisse oranımız artırılarak süreç tamamlanmış oldu. KOBİ’lere hizmet etmesi planlanan bu uygulamaların değer katacak şekilde Figopara tarafından kullanılmasının, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda unicorn olma hedeflerine de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

90 BİN İŞLETME HEDEFİ

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar “Bu satın alma ile müşterilerimizin tüm nakit akışlarını görebilecekleri bir yapıya doğru gidiyoruz. Ticari işletmelerin finansal süreçlerini ileriye yönelik tahminleriyle görebileceği, günlük ve güncel olarak finansal datalarını tek bir platformda görüntüleyebileceği ‘Finans Uygulaması’ olmak istiyoruz. 10 binden fazla işletmeye hizmet sunuyor, 2024’te ise bu rakamı 80-90 binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hizmetleri sunmak için Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankasına lisans başvurusunda bulunduk. Merkez Bankasından ödeme şirketi başvurumuza onay çıkana kadarki süreçte açık bankacılık hizmetlerini temsilcilik ile müşterilerimize sunacağız. 2024’ün sonuna geldiğimizde dolar bazında 16 katlık bir büyüme planlıyoruz. Son üç senede biz dolar bazında gelirimizi her sene yaklaşık 5 katı artırdık. Şu an yaklaşık 120 kişilik bir ekibiz. Tahmin ediyorum 2024’ü 250-300 kişi gibi bir ekiple tamamlıyor olacağız Türkiye’de. Bir yandan yurt dışı açılımına çok ciddi mesai harcıyoruz ve odaklanıyoruz. Özellikle Orta Doğu’da çok güçlü iş birliktelikleriyle 2024 planlamamızı yaptık” diye konuştu.