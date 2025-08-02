Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi

Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuraklık, Su Çekilmesi, Balık Ölümü, Kötü Koku, Mazıdağı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan göletin sularının çekilmesi felakete neden oldu. Göletteki binlerce balık telef olurken, çevreyi kötü koku sardı. 

Mazıdağı ilçesine bağlı Şanlı köyünde bulunan göletin suyu kuraklık nedeniyle çekildi. Suyu çekilen gölette bulunan binlerce balık telef oldu.

KÖTÜ KOKU ŞİKAYETİ

Binlerce balığın telef olduğu göletten çok kötü koku geldiğini belirten köy halkı, bir an önce kötü kokuya çözüm bulunmasını talep etti.

Kuruyan göletten görüntüler; 

Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi - 1. Resim

Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi - 2. Resim

Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’da yağmur sürprizi! Hazırlıksız yakalandılar - Gündemİstanbul’da yağmur sürprizi!Beton zemin çöktü, hafriyat kamyonu içine düştü - GündemBeton zemin çöktü, hafriyat kamyonu içine düştüEvlilik teklifi organizasyonu faciayla bitti! Uçak düştü, 2 kişi ağır yaralı - GündemEvlilik teklifi organizasyonu faciayla bitti!Bir kentte alarm zilleri çalıyor! Kurul toplandı, karar alındı, tarih verildi: Gece boyu susuz kalacaklar - GündemO kentte alarm zilleri çalıyor! Tarih verildiHepsini vatandaşa yedireceklerdi! 1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş ürün ele geçirildi - Gündem1.5 ton küflenmiş ve bozulmuş ürün ele geçirildiÖmer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! "İsrail propagandasının uzantısı..." - GündemÖmer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...