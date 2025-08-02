Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi

Mazıdağı ilçesine bağlı Şanlı köyünde bulunan göletin suyu kuraklık nedeniyle çekildi. Suyu çekilen gölette bulunan binlerce balık telef oldu.

KÖTÜ KOKU ŞİKAYETİ

Binlerce balığın telef olduğu göletten çok kötü koku geldiğini belirten köy halkı, bir an önce kötü kokuya çözüm bulunmasını talep etti.

Kuruyan göletten görüntüler;