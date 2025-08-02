Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan göletin sularının çekilmesi felakete neden oldu. Göletteki binlerce balık telef olurken, çevreyi kötü koku sardı.
Mazıdağı ilçesine bağlı Şanlı köyünde bulunan göletin suyu kuraklık nedeniyle çekildi. Suyu çekilen gölette bulunan binlerce balık telef oldu.
KÖTÜ KOKU ŞİKAYETİ
Binlerce balığın telef olduğu göletten çok kötü koku geldiğini belirten köy halkı, bir an önce kötü kokuya çözüm bulunmasını talep etti.
Kuruyan göletten görüntüler;
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin