İMKB’den Borsa İstanbul'a...Borsada hisse senetleri işlem görmeye başlayalı 38 yıl oldu

4 Ocak 2024 06:49 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 06:51

Resmî olarak Aralık 1985’te açılan İMKB, 3 Ocak 1986’da Cağaloğlu’ndaki binasında işleme başladı. 1993’te ise 50 şirketle bilgisayarlı alım-satım işlemine geçildi. İMKB, 5 Nisan 2013’te özel hukuk hükümlerine göre çalışan bir işletme olan Borsa İstanbul AŞ’ye dönüştü. Endeks adlarında yer alan “İMKB” kısaltması, “BIST” olarak değiştirildi. VİOP’ta 2014’te Dolar/TL Opsiyon Sözleşmeleri işleme açıldı. 4 Ekim 2019’dan itibaren Borsa İstanbul’da dünya borsaları ile uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla 10.00 ila 18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemine geçiş yapıldı. Borsa İstanbul’da 2023’te 54 şirket halka arz edilerek borsada işlem gören şirket sayısı yıldız pazarda 259, ana pazarda 221 ve alt pazarda 32 olmak üzere toplamda 512’ye çıktı. Borsa İstanbul’un 150. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 22 Aralık’ta, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem gören 500 payın “BIST 500 Endeksi” kapsamında hesaplanmaya başlamasına karar verildiği duyuruldu.