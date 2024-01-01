Borsa yatırımcıları bu olayı konuşuyor! Her şey 1 haftada yaşandı... 800 bin detayı

1 Ocak 2024 12:13 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 12:16

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 800 bin kişinin üzerinde düşüş gösterdi.

BORSA İSTANBUL 1 HAFTADA 833 BİN 119 YATIRIMCI KAYBETTİ

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 29 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 833 bin 119 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 486 bin 149'dan 7 milyon 653 bin 30'a indi.

PAY DEĞERİ 10,03 TRİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Aynı hafta pay senedi değeri ise, 10,13 trilyon TL'den 10,03 trilyon TL'ye geriledi.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir, özellikle son çeyrekte borsaya alternatif yatırım araçlarının güçlenmesiyle devam ediyor. Yılın son haftasında ise, yabancı yatırımcıların Noel tatili sebebiyle Borsa İstanbul'da işlem yapmaması düşüşü tetikleyen başka bir unsur olarak yer aldı.