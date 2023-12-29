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    Ne borsa, ne dolar, ne gram! 2023'ün en çok kazandıranı belli oldu

    2023 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran Cumhuriyet altını oldu. 2022 yılını 7330 liradan tamamlayan Cumhuriyet Altını, 2023 sonunda 13176 liraya çıktı. İşte 2023'te en çok kazandıran yatırım araçlarının listesi...

    Ne borsa, ne dolar, ne gram! 2023&#039;ün en çok kazandıranı belli oldu
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    2023 yılının son işlem gününde yapılan hesaplamalar, sene boyunca yatırımcıların yüzünün en çok altından yana güldürdüğünü gösterdi. 2023 yılında BIST 100 endeksi yüzde 35,60, altının gramı yüzde 79,34, dolar/TL yüzde 57,90, avro/TL de yüzde 63,49 artış gösterdi.

    2022 yılını 5.509,16 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2023 sonunda 7.470,18 puana yükseldi.

    Endeksteki yıllık artış 1961,02 puan ve yüzde 35,60 olarak gerçekleşti.

    GRAM ALTIN 1094 LİRADAN 2000'E DAYABDI

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2023'de yüzde 79,34 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1094 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2023 yılının son işlem gününde 1962 liraya çıktı.

    2022 yılını 7330 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 13176 lira oldu.

    CUMHURİYET ALTIN YÜZDE 79,75 ARTTI

    Böylece Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 79,75 artış kaydedildi.

    ABD doları da 2023 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 57,90 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 63,49 yükseliş görüldü.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DolarAltınGramÇeyrek AltınCumhuriyet Altını
    Haberler > Ekonomi > Ne borsa, ne dolar, ne gram! 2023'ün en çok kazandıranı belli oldu
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