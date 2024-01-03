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    Borsadan 912 bin yatırımcı göç etti

    Borsada 2023 yılının sonundaki yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 oldu. Ekim ayından bu yana 912 bin yatırımcının borsadan çıkması dikkat çekti.

    Borsadan 912 bin yatırımcı göç etti
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Aralık 2023 itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 olarak kaydedildi. Bir önceki aya göre borsadan 562 bin 115 yatırımcının çıktığı görüldü. Borsada yatırımcı sayısının 8,6 milyon ile rekor kırdığı ekim ayına kıyasla bakıldığında ise 912 bin yatırımcının borsadan vazgeçtiği izlendi. Borsada yatırımcı sayısı 2021’de 2 milyon, 2022’de ise 3 milyon eşiğini aşmıştı.

    KRİPTOLARDA YENİ YIL HAREKETLİLİĞİ

     Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları çok yakında onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yeni yılın ikinci gününde yüzde 7’den fazla değer kazanarak 45 bin doları aştı. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 5,88 artarak 1 trilyon 740 milyar doların üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 2.400 dolar seviyesine ulaştı. Etherum, 2021’de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BorsaKriptoYatırım
    Haberler > Ekonomi > Borsadan 912 bin yatırımcı göç etti
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