Yürek sızlatan diploma! Rektör Ünal orman yangınında şehit olan Enes'in ailesine teslim etti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde 22 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangında hayatını kaybedenler arasında üniversite öğrencisi AKUT gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız da vardı.

24 yaşındaki şehit Sarıyıldız, 18 yaşından bu yana AKUT'ta gönüllü olarak görev yapıyordu.

Gazi Üniversitesi'nde Fen Fakültesi İstatistik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Son sınavını da başarıyla geçen Sarıyıldız, mezuniyet diplomasını alamamıştı.

Ailesinin oğullarının diplomasını görme hayalini gerçekleştirmek için üniversite yönetimi harekete geçti. Sarıyıldız'ın diploması, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

Rektör Ünal, aileye yaptığı ziyarette, Sarıyıldız'ın anne ve babasına başsağlığı dileyerek, şehit Sarıyıldız için Kuran'ı Kerim okudu.

Ardından diplomayı aileye veren Ünal, şehit Sarıyıldız'ın topluma faydalı bir evlat olduğunu söyledi. Ünal, "Bu vatan hepimizin. Vatana sahip çıkmak yolunda kendi canını, canlar kurtarılsın diye feda eden bir evlat için buradayız. Bu evlatlarımızın hakkı ödenmez. Ne kadar hayırlı bir evlat yetiştirdiniz, bugün görüyoruz. Allah, sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZEKİ VE PIRLANTA GİBİ BİR ÇOCUKTU"

Şehidin babası Tekin Sarıyıldız, oğlunun hayallerini ve gönüllü çalışmalarını anlattı.

Eşi Reyhan'ın oğulları üzerinde çok emeği olduğunu belirten Sarıyıldız, diplomasını almayı çok istediğinden bahsetti.

Oğullarının yarım kalan hayallerinden birinin diplomasının kendilerine verilerek tamamlandığını kaydeden Sarıyıldız, oğlunun diplomasını aldıktan sonra Veterinerlik Fakültesine devam etmek istediğini aktardı.

Sarıyıldız, "Oğlum, çok zeki ve pırlanta gibi bir çocuktu. Vatan evladımız, bir tek Enes değil, bütün arkadaşları pırlanta gibi çok zeki ve çok özel çocuklardı." dedi.

"ALLAH, BENİM OĞLUMU AKUT İÇİN DÜNYAYA GETİRMİŞ"

Oğulları Tekin Enes Sarıyıldız'ın 18 yaşından bu yana AKUT gönüllüsü olduğuna dikkati çeken Sarıyıldız, şunları dile getirdi:

"Allah, benim oğlumu AKUT için dünyaya getirmiş. Hep söylüyordum 'Burası senin baba evin, AKUT kendi evin.' diye. O kadar benimsemişti, çok seviyordu. Ormancılar da dahil hepsi çok özel çocuklar. Gerçekten Türkiye'nin çok büyük kıymetleri, Türkiye'nin değil aslında dünyanın çok büyük kıymetleri. Bir ağacın, bir kurdun, bir kuşun milliyeti yoktur. Bütün dünyanın varlığıdır. Oğlum vatanını çok severdi, vatan şehididir oğlum, ayrıca dünya ve sevgi şehidi." diye konuştu.

Sarıyıldız, oğlunun izci arkadaşlarının kendilerini ziyarete geldiğini anlatarak, "Liderlerine özellikle söyledim; eğitim illaki verilecek ama öncelikle kim olursa olsun içine sevgi koyun. Sevgi olduğu zaman her şey o kadar güzel oluyor ki. Bu çocukların isteyerek, gülerek gitmeleri, birbirlerine sarılarak şehit olmaları, sevginin ve bağlılığın eseri. Ülkemizi sevgi kurtaracak." ifadelerini kullandı.