Yerli ve milli sosyal medya platformu olan Next Sosyal, güvenli, reklamsız ve sansürsüz yapısıyla farkını ortaya koyuyor.

TEKNOFEST girişimcileri tarafından tasarlanan bu orijinal platform, açık kaynak kodlu altyapıya sahiptir. Ayrıca dijital orijinalliğini ön plana koymasıyla da öne çıkıyor. Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır? sorusu merak gündeme geldi.

NEXT SOSYAL'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Next Sosyal'e üye olmak oldukça basittir. Bu platforma hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişim sağlanabiliyor.Kayıt ve giriş işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyorsunuz.

İşte Next Sosyal'e kayıt olmanın adımları:

Next Sosyal uygulamasını Google Play Store ya da App Store'dan ücretsiz olarak indirin Açılan listeden "TEKNOFEST Sosyal" sunucusunu seçin. "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın Kayıt formunda ad, soyad, e-posta, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerinizi girin. Telefonunuza gönderilen SMS doğrulama kodunu girerek hesabınızı onayladıktan sonra Next Sosyal'e giriş yapabilirsiniz.

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NEXT SOSYAL'E NEREDEN GİRİŞ YAPILIR?

Next Sosyal'e Hem mobil uygulama hem de web üzerinden giriş yapılabiliyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ana sayfada yer alan "Giril Yap" butonuna tıklayın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin

Next Sosyal platformuna giriş yaptıktan sonra profil oluşturabilirsiniz. Ayrıca Next Sosyal’de metin, görsel, video ve anket paylaşımları yapabilir, diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilirsiniz.