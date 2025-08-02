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Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır?
Türkiye, Yerli, Sosyal Medya, Mobil Uygulama, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu Next Sosyal, reklamsız, sansürsüz yapısıyla öne çıkıyor. TEKNOFEST girişimlerinin imzasını taşıyan açık kaynak kodlu yapısıyla şeffaflık sunuyor. Türkiye'de değil, dünya genelinde de yayılmayı planlıyor. Peki, Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılı? İşte tüm ayrıntılar....

Yerli ve milli sosyal medya platformu olan Next Sosyal, güvenli, reklamsız ve sansürsüz yapısıyla farkını ortaya koyuyor. 

TEKNOFEST girişimcileri tarafından tasarlanan bu orijinal platform, açık kaynak kodlu altyapıya sahiptir. Ayrıca dijital orijinalliğini ön plana koymasıyla da öne çıkıyor. Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır? sorusu merak gündeme geldi.

Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır? - 1. Resim

NEXT SOSYAL'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Next Sosyal'e üye olmak oldukça basittir. Bu platforma hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişim sağlanabiliyor.Kayıt ve giriş işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyorsunuz.

İşte Next Sosyal'e kayıt olmanın adımları:

  1. Next Sosyal uygulamasını Google Play Store ya da App Store'dan ücretsiz olarak indirin
  2. Açılan listeden "TEKNOFEST Sosyal" sunucusunu seçin.
  3. "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın
  4. Kayıt formunda ad, soyad, e-posta, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerinizi girin.
  5. Telefonunuza gönderilen SMS doğrulama kodunu girerek hesabınızı onayladıktan sonra Next Sosyal'e giriş yapabilirsiniz.

KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır? - 2. Resim

NEXT SOSYAL'E NEREDEN GİRİŞ YAPILIR?

Next Sosyal'e Hem mobil uygulama hem de web üzerinden giriş yapılabiliyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ana sayfada yer alan "Giril Yap" butonuna tıklayın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin

Next Sosyal platformuna giriş yaptıktan sonra profil oluşturabilirsiniz. Ayrıca Next Sosyal’de metin, görsel, video ve anket paylaşımları yapabilir, diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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