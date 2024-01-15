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    İsrail'e tepki 'borsaya' sıçradı, İngiltere'de eylem hazırlığındaki 6 kişi yakalandı!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İngiltere’de, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak Londra Borsası’nın yarın işleme açılmasını engellemeye yönelik eylem hazırlığında oldukları şüphesiyle 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Londra Borsası’nın yarın İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak işleme açılmasını engellemek için eylem planladıkları şüphesiyle 3’ü kadın toplam 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

    "FİLİSTİN EYLEM" GRUBU

    Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin 'Filistin Eylemi' adlı grubun üyeleri oldukları belirtilerek, 3 şüphelinin Liverpool, 2 şüphelinin Londra ve 1 şüphelinin Brighton kentinde gözaltına alındığı ifade edildi.

    "SONUÇLARI YIKICI OLABİLİRDİ"

    Soruşturmayı yürüten Başkomiser Sian Thomas, "Bunlar önemli tutuklamalar. Bu grubun başarılı olması halinde yıkıcı ve zarar verici ciddi sonuçları olabilecek bir eylem gerçekleştirmeye hazır olduğuna inanıyoruz” dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İsrailİngiltereBorsa
    Haberler > Dünya > İsrail'e tepki 'borsaya' sıçradı, İngiltere'de eylem hazırlığındaki 6 kişi yakalandı!
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