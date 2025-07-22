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AYM'den CHP'ye kötü haber! İtirazları reddedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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AYM&#039;den CHP&#039;ye kötü haber! İtirazları reddedildi
Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerinin iptali için yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan HSK'ye 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüştü.

İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu seçimde, görev süreleri dolan üyelerin yerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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