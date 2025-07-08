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Kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı
Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da kaçak kazı yapan 1'i Fas uyruklu 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı yerde yapılan aramada jeneratör, elektrikli hilti, havalandırma fanı, 24 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı - 1. Resim

Yakalanan O.E.M., U.P. ve F.K.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Fas uyruklu O.E.M. Göçmen Ön Kabul Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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