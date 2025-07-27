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Gündüz ayrı gece ayrı kavrulacağız! Yeni rekorlar yolda... 'Tropikal gece yaşanacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sıcak Hava Dalgası, Ankara, İzmir, İstanbul, Türkiye, Haber
Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye’yi bu hafta bunaltıcı bir sıcak hava dalgası bekliyor. Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte birçok bölgede ‘tropikal gece’ yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gece sıcaklıklarının 30 dereceye yaklaşabileceği, hafta boyunca yağış beklentisinin çok düşük olduğu bildirildi. Uzmanlar, aşırı sıcaklar nedeniyle yeni bir rekorun da kırılabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye kavurucu bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yurt genelinde hayatı zorlaştıracak seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle iç, güney ve batı kesimlerde gece sıcaklıklarının 30 dereceye yaklaşacağını, bu nedenle birçok şehirde "tropikal gece" yaşanacağını bildirdi.

Gündüz ayrı gece ayrı kavrulacağız! Yeni rekorlar yolda... 'Tropikal gece yaşanacak' - 1. Resim

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını söyledi. Tekin, sıcak hava dalgasının etkisiyle 2023’te kırılan 50,5 derecelik Türkiye sıcaklık rekorunun bu hafta yeniden kırılabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gündüz ayrı gece ayrı kavrulacağız! Yeni rekorlar yolda... 'Tropikal gece yaşanacak' - 2. Resim

SICAKLIKLAR 12 DERECEYE KADAR ARTACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre, yeni haftada da sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti.

Sıcaklıkların sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 8, yurdun diğer kesimlerinde 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini anlatan Tekin, sıcak hava dalgasının yaşanacağını söyledi.

Gündüz ayrı gece ayrı kavrulacağız! Yeni rekorlar yolda... 'Tropikal gece yaşanacak' - 3. Resim

TÜRKİYE YAĞIŞA HASRET KALDI!

Bu hafta yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini bildiren Tekin, "Yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde dar alanda yağış görülecek. Salı günü Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri olacak. Çarşamba günü Doğu Akdeniz, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ çevreleriyle Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek." ifadelerini kullandı.

Tekin, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık bir havanın etkili olacağını ifade etti.

Gündüz ayrı gece ayrı kavrulacağız! Yeni rekorlar yolda... 'Tropikal gece yaşanacak' - 4. Resim

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK

Gelecek 3 gün boyunca Ankara ve İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, az bulutlu bir havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar iki şehirde yer yer 40 dereceyi aşacak. İstanbul'da yarın ve salı günü yağış beklemiyoruz. İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da 34 ila 35 derecelerde seyredecek."

Gündüz ayrı gece ayrı kavrulacağız! Yeni rekorlar yolda... 'Tropikal gece yaşanacak' - 5. Resim

YENİ SICAKLIK REKORU YOLDA!

Tekin, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.

Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını aktaran Tekin cümlesini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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