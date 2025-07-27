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Türkiye kavruluyor! 14 ilde de aynısı oldu, 40 derece üzeri...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye, Sıcak Hava Dalgası, Yüksek Sıcaklık, Meteoroloji, Kahramanmaraş, Haber, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye sıcak havalar sebebiyle deyim yerindeyse kavruluyor. Yurt genelinde günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

14 İL 40 DERECENİN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Türkiye'nin Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Türkiye kavruluyor! 14 ilde de aynısı oldu, 40 derece üzeri... - 1. Resim

En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, yurt genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle:

İlSıcaklık (°C)
Denizli40,0
Diyarbakır44,1
Gaziantep41,6
Kahramanmaraş44,4
Kilis41,0
Mardin41,3
Muğla40,0
Siirt42,8
Şanlıurfa42,2
Tunceli40,6
Batman43,9
Aydın40,1
Adıyaman43,5
Bartın40,1

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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