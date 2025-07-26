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Tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldı! Silopi'de termometreler 50.5 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldı! Silopi&#039;de termometreler 50.5 dereceyi gösterdi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 25 Temmuz'da Silopi'de hava sıcaklığı 50.5 derece olarak kaydedildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50.5 derece sıcaklık ile ‘tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru' kırıldı. Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan merkezlerden 132'sinde, ‘tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerleri' kaydedildi.

Tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldı! Silopi'de termometreler 50.5 dereceyi gösterdi - 1. Resim

TÜRKİYE SICAKLIK REKORU SİLOPİ'DE KIRILDI: 50.5 DERECE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü temmuz ayında mevsim normallerinin 12 derece kadar üzerinde seyreden sıcaklık değerleriyle rekor verilerin ölçüldüğünü açıkladı.

15 Ağustos 2023 tarihinde 49.5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçülen ‘tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru', 25 Temmuz Cuma günü 50.5 derece ile Şırnak Silopi'de kırıldı. Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan merkezlerden 132'sinde, ‘tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerleri' kaydedildi.

25 Temmuz'da Silopi'nin yanı sıra 5 istasyonda daha sıcaklık 49 derece ve üzerine çıktı. Mardin'in Kızıltepe ilçesi 49.6, Şırnak'ın Cizre ilçesi 49.4, Mardin'in Nusaybin ilçesi 49.3, Siirt'in Kurtalan ilçesi 49.1, Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM istasyonunda sıcaklık 49 derece olarak ölçüldü.

Tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldı! Silopi'de termometreler 50.5 dereceyi gösterdi - 2. Resim

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI 

Meteoroloji, temmuzun son günlerinde yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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