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İstanbul'da kavurucu sıcaklar sayaçlara da yansıdı! Su tüketim rekoru kırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da kavurucu sıcaklar sayaçlara da yansıdı! Su tüketim rekoru kırıldı
İstanbul, Su Tüketimi, Sıcak Hava, Kaynak, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklar günlük su tüketiminde rekor kırılmasına neden oldu. İSKİ verilerine göre günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 578 bin metreküp oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Temmuz 2025'te kentin günlük ortalama su tüketiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artış göstererek 3 milyon 578 bin metreküp olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların su tüketiminde dikkati çekici bir artışı beraberinde getirdiği belirtildi.

İstanbul'da kavurucu sıcaklar sayaçlara da yansıdı! Su tüketim rekoru kırıldı - 1. Resim

SU TÜKETİMİ 3 MİLYON 578 BİN METREKÜP OLDU

Özellikle temmuz ayının ikinci yarısında hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde, su kullanımının belirgin şekilde yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Yıl boyunca İstanbul'da su tüketiminde ortalama yüzde 2,5 ila yüzde 3 oranında artış beklenirken, Temmuz 2025 verileri bu tahminlerle paralel şekilde seyretti. 24 Temmuz 2025'te 3 milyon 750 bin metreküplük tüketimle ayın en yüksek günlük su kullanımı kayda geçti." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da kavurucu sıcaklar sayaçlara da yansıdı! Su tüketim rekoru kırıldı - 2. Resim

Açıklamada, Temmuz 2025'te kentin günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon 578 bin metreküp olduğu, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artışı gösterdiği kaydedildi.

İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulunulan açıklamada, kentin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için alınan önlemlerin sürdüğü, vatandaşların da bireysel tüketimlerinde dikkatli olmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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