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    Emekli maaşına ek zam için son hesap! SGK uzmanı hükümetin masasındaki formülü açıkladı, oran verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, TGRT Haber / Düzenleyen:

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam müjdesi verildi. Hükümet, milyonlarca emeklinin maaşına ek zam yapılması için gerekli yasal çalışmayı tamamladı. Gözler kabine toplantısına çevrilirken,

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi, TGRT Haber

    Asgari ücret ve memur maaşına yapılan zamma göre alacakları zam oranı düşük kalan emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Hükümet, milyonlarca emeklinin maaşına ek zam yapılması için gerekli yasal çalışmayı tamamladı. Gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısından çıkacak sonuçlara çevrildi. Türkiye Gazetei yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, kabine toplantısı öncesinde hükümetin masasındaki formülü açıkladı. Karakaşi, milyonlarca emekli için zam oranı verdi.

    TGRT Haber canlı yayınında Ahmet Sözcan'ın konuğu olan İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşına yüzde 50 zam yapacağını söyledi. Karakaş şu ifadeleri kullandı:

    MASADA YENİ FORMÜL VAR

    Enflasyon hedefini tutturmak için yeni bir formül söz konusu oldu. Nedir bu formül? Eşitlemenin ocak ayında değil de ocak temmuz birlikte bir bütün olarak göz önünde bulundurup yüzde 49,25 denkleştirme formülünü öngörüyorlar.

    Yani şimdiki eğer Merkez Bankası enflasyon tahminleri tutarsa yani yüzde 24. O oranda SSK ve Bağ-kur emeklerine temmuz ayında bir zam yapılması söz konusu. Enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklileri yüksek değilmiş. Demek ki sürekli yüksek yapılması söz konusu değil. Onlarınki daha düşük çıkacak. Ne kadar düşük çıkacak yüzde 5- 6 puan daha düşük çıkacak.

    SGK Uzmanı emekli maaşları için hükümetin aklındaki formülü açıkladı

    ERDOĞAN DÜŞÜK KALMASINA İZİN VERMEYECEK

    Dolayısıyla burada ben bir hesap yaptım. Evet, yüzde 49,25.  Dolayısıyla beklentiler ne kadar beklentilerde 5-4 puanlık bir fark var. Temmuz ayında 5.4 oranında. Yani yüzde 44-45 civarı. Böylelikle 6-8 puan gibi bir fark var toplamda. 

    Dolayısıyla böyle bir formül öngörülüyor.  Ama ben beklentimi tekrar söyleyeyim, Cumhurbaşkanımızın buna izin vermeyeceğini öngörüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 49, 25 değil, hatta bir bütün olarak daha yuvarlak yüzde 50 oranında öngörüyor.

    YÜZDE 50’YE EŞİTLEME SÖZ KONUSU OLABİLİR

    Benim beklentim o yönde. SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin yüzde 50’de eşitlenmesi söz konusu olabilir. Bizim öngörümüz yüzde 49,25. Zaten arada çok bir fark yok. Sıfır. Dolayısıyla SSK, Bağ- Kur ve memur emeklerinin yüzde 50 oranında eşitlenmesi kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, TGRT Haber
    EmekliZamSeyyanen Zam
    Haberler > Ekonomi > Emekli maaşına ek zam için son hesap! SGK uzmanı hükümetin masasındaki formülü açıkladı, oran verdi
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