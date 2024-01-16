Yeni emekli maaşları zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ek zamlı kalem kalem hesaplama

16 Ocak 2024 21:02 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 21:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranını duyurdu. Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam müjdesi verdi. En düşük emekli aylığı ise 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Yeni gelişmelerin ardından emekliler alacaklar maaş miktarını merak etmeye başladı. Peki ek zamlı maaşlar Ocak ayına yetişecek mi? En düşük emekli maaşının üstünde alanlar ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 37.57 artış aldı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Emekli maaşlarındaki artışları birbirine yaklaştıracak yeni adımlar attık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek artış yapmaya karar verdik. Böylelikle yüzde 42.6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi" dedi.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TÜİK'in 3 Ocak'ta açıkladığı TÜFE rakamlarının ardından emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Yeni yapılan yüzde 5'lik ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükselmesi için yasal çalışma tamamlandı. Şimdi Meclis'in onayı gerekiyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemelerin de içinde olacağı yasa teklifini hafta başında Meclis'e sunduğunu duyurmuştu. Kabine sonrası kesinleşen yüzde 42,6'lık emekli kök maaş zammı ve 10 bin liralık en düşük emekli maaşı için düzenleme önergesi bu kanun teklifi içerisine konulması bekleniyor.

TBMM bugün çalışmalarına bugün başladı. Gerekli yasal çalışmanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Emekliye ek zam düzenlemesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a gelecek. Burada oylanmasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

EK ZAM SONRASI YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı refah payı dahil yüzde 42,6 artarak 8.556 TL'ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle bu emekli maaşı 8.898 TL olacak. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğundan, bu emekli için 1.101 TL Hazine desteği ödemesi söz konusu olacak. Sonuçta emekli 10 bin TL'yi hesabında görecek.

Emekli kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli ise refah payı dahil yüzde 42,6 zam ile artarsa 14.260 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 14.830 TL olacak.

İşte yeni zamlı maaşlar...

7 bin 500 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42,6 artışlar birlikte 10.650 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42.6 artışla birlikte 14.260 TL alacak.

12 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 21.390 seviyesine çıkacak.

20 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 28.520 olacak.

Not: Hesaplamalar kök maaş üzerinden yapılmıştır. Ek ödemeler hesaplamalara dahil edilmemiştir.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SSK emekli maaşı ödemeleri yarın başlayacak 26 Ocak’ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak. Milyonlar yüzde 37,57 artış yapılarak yeni maaşlarını hesaplarında görecek. Ancak emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7500 TL’nin altında kalan aylıklar 7500 TL olarak ödenecek. SGK en düşük emekli maaşı ile olan aradaki 2500 liralık fark ise Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK tarafından ödenecek.

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta açıklanmıştı. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Onların da yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alması bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ