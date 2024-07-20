Emeklilere 9 bin lira kira desteği! İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından emeklilerin alacağı ara zam belli oldu. Öte yandan en düşük emekli maaşı, AK Parti'nin aldığı kararla 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emeklilere 9 bin TL kira desteği sağlanacağını açıkladı. Kira desteği için başvuru kayıtları başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından emeklilerin alacağı zam belli oldu. Milyonlarca emekli, alacağı zamma kenetlendi.

TÜİK'in verilerine göre emur emeklisi yüzde 19,31 zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam aldı. Bununla birlikte emeklilere yönelik yeni destekler merak konusu oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

Yüzde 25'lik zamma rağmen kök maaş sorunu nedeniyle maaşı 10 bin TL'de kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için AK Parti harekete geçti.

En düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan söz konusu teklif kabul edildi.

EMEKLİYE 9 BİN LİRA KİRA DESTEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emeklilere kira yardımı yapma kararı aldı. Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, "Yenileme maliyetinin yüzde 65’ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin Türk Lirası da kira desteği veriyoruz" dedi. Kayıtların başladığı duyuruldu.