Emlak sektörü artık başıboş değil! Bakan Bolat açıkladı, ilan başına 160 bin TL ceza

21 Ocak 2024 13:27 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 13:31

Türkiye'nin güçlü bir ekonomik dinamiğe sahip olduğunu belirten Bolat, enflasyonla mücadelenin birincil öncelikleri olduğunu söyledi. Enflasyona ilişkin "2024 yılının ortasına geldiğimizde yıllıklandırılmış enflasyon oranı yıl sonuna doğru yüzde 40 ve altına düşecek" değerlendirmesinde bulunan Bolat, yılın ortasından itibaren faizlerde düşüşe gidilebileceğini açıkladı. Fahiş fiyat artışlarına ilişkin yüzbinlerce denetim gerçekleştirdikleri belirten Bolat, emlak sektörüne dikkat çekti.

Emlak sektörünün eskiden başıboş olduğunu ifade eden Bolat, "İlan siteleri üzerinden fiyat şişirme ve manipülasyon yapılıyordu. Bugün yapamıyorlar. Aldığımız kararla bu ilanlarda kimlik doğrulama ve verilen adres evin veya dükkanın, arsanın adres bilgilerini doğrulama şartı var. Bu konuda da ilan sitelerini mecbur tutuyoruz. Bir ilan başına 160 bin TL'lik ceza uyguluyoruz. Hadi bakalım ilanı versin, fiyatlarda şişirme yapsınlar. 770 emlak komisyoncusuna 75 milyon lira cezayı bu anlamda kestik" dedi.

Kanal7 yayınında konuşan Bakan Bolat'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

OVP DOĞRU YOLDA İLERLİYOR

"Enflasyonla mücadele birinci önceliğimizdir. İhracatta OVP'de orta rakamların üstündeyiz. İstihdam noktasında oldukça iyiyiz. Bakın şu altı aylık parasal sıkılaşma ve faizlerin yükseltilmesi ortamında, Türkiye ekonomisi başta hizmetler sektörü ve ihracata dayanan sanayiler olmak üzere güçlü bir tarımsal üretimle büyümede geri adım atmadı. Üçüncü çeyrekteki büyüme oranları yılın en yükseği oldu. Dördüncü çeyrek büyüme de açıklandığında, Türkiye'nin 2023 büyüme oranı OVP oranının üstünde olacak. Yani OVP doğru yolda ilerliyor.

ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 40 VE ALTINA İNECEK

2024 yılının ortasına geldiğimizde yıllıklandırılmış enflasyon oranı yıl sonuna doğru yüzde 40 ve altına düşecek. Yüksek faiz ortamı ve parasal sıkılaşma ortamı bu yılın ortalarından itibaren azalacak, faiz düşmeye başlayacak.

ARTAN BİR KUR ARTIK YOK

Artan bir kur artık yok. Enflasyona paralel olarak küçük küçük hareket eden bir kur var. Kurun istikrarlı sürecinin devam etmesi ve atak şekilde yukarı yönlü hareket etmemesi gerekiyor. Eğer Merkez Bankamız döviz almasaydı kur düşecekti. Rezervler için döviz alındı. Kur, ne birden aşağı doğru ne de yukarı doğru hareket etmemeli. Kur öngörülebilir olacak ki fiyatlama yapılabilsin.

Kovid döneminde daralmış ekonomi ve talep durumu vardı. Firmalar borçlarını ödeyemez hale geldi, İnsanlar karantinadaydı, talep düştü. Daralmış piyasaları açabilmek için düşük oranlı finansman kanalları açıldı. Bu yöntemler görevini yaptı. 2023’ün ortalarından itibaren dengeleme dönemine geçiş için ortaya OVP kondu. Bu programda doğru çizgide ilerliyor.

Enflasyonla mücadelenin adresi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'dır. Para politikalarından sorumlu fiyat istikrarı ile mücadelesini yapar. bizim görevimizde onlara destek olmaktır. Piyasada stokçuluk, fahiş fiyat ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik ürün satmışlarında tüketicileri korumaya yönelik tedbirleri alıyoruz. Piyasa sahipsiz değil, elimiz piyasanın üzerinde. Düzenlemelerle denetlemelerle asla başı boş bırakmıyoruz. 2023'te yüz binlerce denetleme yapıldı.

ASGARİ ÜCRET SONRASI FAHİŞ FİYAT ARTIŞI OLDU MU?

Burada yoğun bir bilgi akışı ve bilgi kirliliği var. Türkiye’de ücret artışlarının dönemi Ocak ve Temmuz aylarıdır. Hizmet sektöründe genelde emeğin maliyetteki payı yüksektir. Kimi hizmet sektörleri vardır ki yüzde 50-60'ları bulur. Otomotiv sektöründe emeğin maliyetteki payı yüzde 5’tir. Makine sektöründe yüzde 8’dir bu sektörden sektöre değişir.

Enflasyonu bir canavar ve virüse benzetirsek, onunla mücadele etmek için antibiyotik verilir. Bu enflasyon virüsü de Kovid ile beraber damardan içeri girdi. Bunu tedavi etmek için farklı yöntemler uygulandı. Şimdi OVP ile en etkili antibiyotiği veriyoruz.

ELİMİZ PİYASANIN ÜZERİNDE

Enflasyonla mücadelenin adresi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'dır. Bizim görevimizde onlara destek olmaktır. Piyasada stokçuluk, fahiş fiyat ya da aldatmaya yönelik ürün satışlarında tüketicileri korumaya yönelik tedbirleri alıyoruz. Piyasa sahipsiz değil, elimiz piyasanın üzerinde. Düzenlemelerle denetlemelerle asla başıboş bırakmıyoruz. 2023'te yüz binlerce denetleme yapıldı.

EMLAK'TA İLAN BAŞINA 160 BİN TL CEZA UYGULUYORUZ

Emlak'ta başı boşluk vardı. İlan siteleri üzerinden fiyat şişirme ve manipülasyon yapılıyordu. Bugün yapamıyorlar. Aldığımız kararla bu ilanlarda kimlik doğrulama ve verilen adres evin veya dükkanın, arsanın adres bilgilerini doğrulama şartı var. Bu konuda da ilan sitelerini mecbur tutuyoruz. Bir ilan başına 160 bin TL'lik ceza uyguluyoruz. Hadi bakalım ilanı versin, fiyatlarda şişirme yapsınlar. 770 emlak komisyoncusuna 75 milyon lira cezayı bu anlamda kestik.

Tüketim ve üretim rakamlarına göre muslukları açıp kapatabiliyoruz. Çin ya da ABD şirketleri gelip fabrikalarla anlaşıyor. 2 yıllık ürünü alacağım diyerek dövizi peşin bırakıyor. Buda içerideki arz talep dengesini bozabiliyor. Artık gerektiğinde ithalatı yada ihracatı günlük takip ederek gerekli aksiyonları alabiliyoruz.

KÜRESEL TİCARETTEKİ GERİLEMEYE RAĞMEN BİZ İHRACATI ARTIRDIK

Dünyada küresel talep yükselince bizim de ihracatımızda bir sıçrama oldu. 254 milyar dolara kadar yükseldi. Ancak dünyada büyüme ve talep yavaşladı. Küresel ticaret yüzde 5,6 küçüldü. Bizim ihracatımızın büyük bir kısımını yaptığımız Avrupa’da küçülme meydana geldi. Konfeksiyon sektöründe yüzde 30’ların üzerinde küçülme meydana geldi.

Jeopolitik gerilimler hat safhada. Tüm bunların yanında 6 şubat depremlerini yaşadık. Bu 3-4 yıl sürecek bir süreç. Bunun yanında deprem bölgesinden 6 milyar dolarlık ihracat kaybımız oldu. Bunlara rağmen biz ihracatı yükselterek sürdürdük.

Ekonomik politikalarımız gereği ihracatımızda Haziran ayından buyana bir önceli yılın aynı aynına göre daha yüksek ihracat yaptık.

CARİ AÇIĞIMIZ DÜŞTÜĞÜNDE DÖVİZ KURU DAHA İSTİKRARLI OLACAK

Cari işlemler açığımız düştüğünde döviz kuru daha istikrarlı olacak. Fiyatlama bozuklukları olmayacak. Fiyat atış hızları da düşmüş olacak.

Biz her ayın başında dış ticaret rakamlarını paylaşırız. Burada ihracatı da ithalatı da açıklıyoruz. Artış ve azalış oranlarını veriyoruz. Burada siz ithalatı açıklamıyorsunuz sözü yanlış. Orada bütün rakamlar var. Meclis genel kurulunda bakanlığımızın bütçesini sunarken de bunu açıkladık.

Bu sene dış ticaret açığımızdaki azalma daha belirgin olacak. 362 milyar dolar mal ithalatı 55 milyar dolarda hizmet ithalatı yaptık.

Altında otomotiv ithalatında sert bir fren yaptırıyoruz. İthalattaki azalış devam edecek ihracatımız ise artacak."