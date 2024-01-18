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    Bakan Bolat duyurdu: 2023'te dış ticaret açığı geriledi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılı ithalat ve dış ticaret açığı verilerini paylaşan Bolat, ithalatın 2023'te yüzde 1 oranında düştüğünü belirterek, "Aynı şekilde dış ticaret açığımız da 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir" dedi.

    Bakan Bolat duyurdu: 2023&#039;te dış ticaret açığı geriledi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı ithalat ve dış ticaret açığı verilerini paylaştı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bolat, "2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımız da 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir" dedi.

    2023 yılı Ağustos ayından itibaren dış ticaret politikasında alınan tedbirlerin etkisiyle, ithalat Ağustos 2023'ten itibaren düşüş trendine girdi. İthalat her ay, önceki yılın aynı ayına göre geriledi.

    2023 Temmuz ayından sonra ihracatın ithalatı karşılama oranı istikrarlı şekilde yükseldi. Ocak 2023'te yüzde 58 ile başlamışken, Aralık 2023'te yüzde 79 ile tamamlandı.

    İTHALAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

    İthalatın 2023 yılında yüzde 1, dış ticaret açığının da yüzde 3,2 gerilediğini ifade eden Bolat, verileri şu sözlerle iletti:

    "2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımız da 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir.

    İTHALAT REJİMİMİZİ 2024 YILINDA DA KULLANACAĞIZ

    Ticaret Bakanlığı olarak haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirleri, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı destekleyici etkin savunma politikası araçlarımızı ve bu doğrultuda güncellediğimiz ithalat rejimimizi 2024 yılında da aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

    Bakan Bolat duyurdu: 2023'te dış ticaret açığı geriledi

    YÜRÜRLÜĞE 197 TEDBİR KOYDUK, 52 SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Bakan Bolat, açıklamasında yer alan grafikte işe şu bilgileri verdi:

    "Pro-aktif İthalat tedbirlerimiz ve etkin savunma araçlarımızla, 197 tedbir yürürlüğe koyduk, 52 soruşturma sürüyor.

    İthalatın gerilemesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, yılın ilk 6 ayında büyük artış gösteren altın, otomotiv, çelik, tekstil ve konfeksiyon gibi ürünlerin ithalatında yılın ikinci yarısında Ticaret Bakanlığımızın, haksız uygulamalara karşı aldığı tedbirler etkili oldu."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bakan BolatDış Ticaret Açığıİthalat
    Haberler > Ekonomi > Bakan Bolat duyurdu: 2023'te dış ticaret açığı geriledi
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