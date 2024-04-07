En fazla stok İstanbul'da! Ortalama konut fiyatı 3 milyon 264 bin lira

Mart ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama satılık konut metrekare fiyatı 25 bin 111 TL olurken, bir konut satın almak için ortalama 3 milyon 264 bin 430 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Yapılan araştırmalara göre; Mart 2024 döneminde, satılık konut birim metrekare değeri 38 bin 622 TL seviyesine ulaşan İstanbul, Türkiye’nin satılık konut stoku en fazla olan ili oldu. 16 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık ili olma özelliğini de elinde bulunduran İstanbul’da, toplam satılık konut stok adeti 237 bin 846 adet.

İSTANBUL'U İZMİR TAKİP EDİYOR

İstanbul’u 71 bin 925 adet satılık konut adeti olan İzmir takip etti. İstanbul’a yakınlığı ile ve istihdam kapasitesinin yüksek olması ile öne çıkan Kocaeli’de, Mart 2024 itibarıyla satılık konut adeti 26 bin 974.

Trakya illeri olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da satılık konut stok adetleri toplamı 34 bin 656 adet.