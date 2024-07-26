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Haberler > Ekonomi > Endeksin önünde 4 engel! Borsa patinaj çekerken, bu hisseler yükseldi

Endeksin önünde 4 engel! Borsa patinaj çekerken, bu hisseler yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Endeksin önünde 4 engel! Borsa patinaj çekerken, bu hisseler yükseldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada son dakika! BİST100 endeksi son kapanışını 10.871’den gerçekleştirdi ve aylık bazda sadece %2 primli konuma geldi. Aynı süreçte EKGYO, OYAKC, PETKM, GUBRF, SAHOL, ENKAI ve GARAN hisseleri ise %10 ve üzerinde yükselerek borsadan oldukça pozitif ayrıştı. Kısa vadeli beklentilerin tükenmesi, yüksek faiz ortamı, yabancı satışları ve CDS’te gerilemenin yavaşlaması, borsaya da zirvede patinaj çektiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL-Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %1,09 değer kaybetti ve 10.871 puandan kapanış yaptı. Endeks, geçen hafta gördüğü 11.252 zirvesine göre %3,38 geriledi. Son bir aylık süreçte ise endeksteki yükselişin sadece %2,12 olarak gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST30 endeksine dahil hisselere bakıldığında son 1 aylık süreçte Emlak Konut GYO ve OYAK Çimento %20’nin üzerinde yükselişle en çok artan hisseler oldu. PETKİM, Gübre Fabrikaları, Sabancı Holding, Enka inşaat ve Garanti Bankası da %10-20 arası primle en çok yükselenler listesinde yer aldı.

GERİDE KALAN HİSSELER

Yine BİST30 kapsamında son 1 aylık dönemde bakıldığında TOFAŞ, Doğuş Otomotiv, Yapı Kredi Bankası, Ford Otosan ve Kontrolmatik hisselerinin %10-%18 arası gerilemeyle en fazla düşen hisseler arasına girdiği görüldü. Çinli BYD’nin  yatırımının ardından otomotiv hisselerinde gerileme dikkat çekti.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR

Borsada kısa vadede gri liste ve Moody’s gibi beklentiler geride kaldı. Bununla birlikte “endeksi döviz bazında pahalı bulan” yabancıların satışı sürüyor. Türkiye’nin CDS risk priminde gerileme de yavaşladı. Son olarak yüksek faiz ortamının da devam etmesi, BİST100 endeksini kısa vadede olumsuz etkiledi.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Borsada haftanın son işlem gününde 11.000 psikolojik seviye olarak takip ediliyor. Teknik anlamda ise 10.950-11.020 bandı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Analistler; 11.000 seviyesinin altında kalınması ve 10.850 desteğinin aşağı kırılması halinde, 10.700’ü, sonraki destek olarak gösteriyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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