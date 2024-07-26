Gözler Trump'ta! Balinalar ve madenciler çok yüklü Bitcoin alıyor

Bitcoin’de son dakika! Dünkü işlemlerde 63 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün 67 bin doların üzerine çıktı. Gözler, yarın Bitcoin konferansında konuşacak Trump’a çevrildi. ABD Başkan Adayının “stratejik rezerv varlık” düşüncesiyle birlikte temmuzda balinaların 358 bin adet BTC aldığı, en büyük Bitcoin madencisi Marathon’un da 100 milyon dolarlık Bitcoin topladığı belirtildi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında Bitcoin özelinde pozitif ayrışma dikkat çekiyor. ABD’de bu hafta teknoloji hisselerinde yaşanan düşüler, Ethereum ve diğer küçük kripto paralarda ciddi düşüşlere sebep oldu. Ancak Bitcoin, bir miktar gerilese de, gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlandı.

26 TEMMUZ 2024 BİTCOİN FİYATI

Dünkü işlemlerde Bitcoin, 50 günlük hareketli ortalamaya da işaret eden 63 bin 500 doları test ettikten sonra yukarı döndü. 26 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı sabah saatlerinde 67 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Dünkü dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 5’lik yükseliş dikkat çekiyor.

GÖZLER YARIN TRUMP’TA

ABD’de kripto para dostu Başkan Adayı Trump, yarın Tennessee eyaletinin başkenti Nashville’de “Bitcoin 2024” festivaline katılacak. Burada bir konuşma yapması beklenen Trump’ın; Bitcoin’i, stratejik rezerv varlık olarak tanımlayabileceği belirtiliyor. Bu beklentiler de BTC’ye destek oluyor.

BALİNA VE MADENCİ DESTEĞİ

Güney Kore merkezli analiz şirketi CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju; sadece temmuzda “büyük yatırımcı” olarak bilinen Bitcoin balinalarının, 358 bin adet BTC aldığını belirtti. En büyük madenci Marathon Digital Holdings de geçen ay 100 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Balinalar ve madenciler “stratejik rezerv varlık” beklentisiyle alıma geçerken; BTC’de 65 bin-63 bin 500 dolar bandının destek olarak izleneceği belirtiliyor. Yukarıda ise 68 bin 500 dolar kritik direnç olarak öne çıkıyor. Bu direncin aşılması halinde de tekrar 72 bin dolara varabilecek yükselişler öngörülüyor.