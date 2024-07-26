Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Gözler Trump'ta! Balinalar ve madenciler çok yüklü Bitcoin alıyor

Gözler Trump'ta! Balinalar ve madenciler çok yüklü Bitcoin alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de son dakika! Dünkü işlemlerde 63 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün 67 bin doların üzerine çıktı. Gözler, yarın Bitcoin konferansında konuşacak Trump’a çevrildi. ABD Başkan Adayının “stratejik rezerv varlık” düşüncesiyle birlikte temmuzda balinaların 358 bin adet BTC aldığı, en büyük Bitcoin madencisi Marathon’un da 100 milyon dolarlık Bitcoin topladığı belirtildi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında Bitcoin özelinde pozitif ayrışma dikkat çekiyor. ABD’de bu hafta teknoloji hisselerinde yaşanan düşüler, Ethereum ve diğer küçük kripto paralarda ciddi düşüşlere sebep oldu. Ancak Bitcoin, bir miktar gerilese de, gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlandı.

26 TEMMUZ 2024 BİTCOİN FİYATI

Dünkü işlemlerde Bitcoin, 50 günlük hareketli ortalamaya da işaret eden 63 bin 500 doları test ettikten sonra yukarı döndü. 26 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı sabah saatlerinde 67 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Dünkü dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 5’lik yükseliş dikkat çekiyor.

GÖZLER YARIN TRUMP’TA

ABD’de kripto para dostu Başkan Adayı Trump, yarın Tennessee eyaletinin başkenti Nashville’de “Bitcoin 2024” festivaline katılacak. Burada bir konuşma yapması beklenen Trump’ın; Bitcoin’i, stratejik rezerv varlık olarak tanımlayabileceği belirtiliyor. Bu beklentiler de BTC’ye destek oluyor.

BALİNA VE MADENCİ DESTEĞİ

Güney Kore merkezli analiz şirketi CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju; sadece temmuzda “büyük yatırımcı” olarak bilinen Bitcoin balinalarının, 358 bin adet BTC aldığını belirtti. En büyük madenci Marathon Digital Holdings de geçen ay 100 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Balinalar ve madenciler “stratejik rezerv varlık” beklentisiyle alıma geçerken; BTC’de 65 bin-63 bin 500 dolar bandının destek olarak izleneceği belirtiliyor. Yukarıda ise 68 bin 500 dolar kritik direnç olarak öne çıkıyor. Bu direncin aşılması halinde de tekrar 72 bin dolara varabilecek yükselişler öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversitenin rektörü değişti, bakanlıklara üst düzey atamalarBugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15.00'a kadar olan uçuşların bazıları iptal edilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Endeksin önünde 4 engel! Borsa patinaj çekerken, bu hisseler yükseldi - EkonomiBorsa patinaj çekerken, bu hisseler yükseldiUzmanlardan kritik uyarı: Altında bu fırsatı kaçırmayın! - EkonomiAltında bu fırsatı kaçırmayın!Kritik seviye geçildi! Dolar hesaplarında neler oluyor? - EkonomiDolar hesaplarında neler oluyor?Araba almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi - EkonomiBu araçlara büyük ÖTV indirimi geldiEritme peynir kaşar adıyla satılamayacak! Tüketici ne yediğini bilecek - EkonomiPeynire yeni ayar! Artık yasaklanıyore-İhracat'a Türk malı şartı! Yabancı malların lisans bedelinden düşürülmeyecek - EkonomiYabancı malların lisans bedelinden düşürülmeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...