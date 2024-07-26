Kritik seviye geçildi! Dolar hesaplarında neler oluyor?

Dolarda son dakika! Bu hafta 32,70 TL sınırına kadar çekilen dolar fiyatı, 26 Temmuz 2024 işlemlerine 33,10 TL’den başlıyor. Kurda kritik 33,00 TL seviyesi aşılırken; KKM hesaplarındaki çözülmeye karşılık, döviz hesaplarında artış dikkat çekti. Geçen hafta KKM’den 1,84 milyar dolar çıktı. Döviz mevduatları ise 1,47 milyar dolar arttı. Özellikle şirketlerin KKM’den dövize geçme yönündeki eğilimlerinin sürdüğü görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın son işlem günü hareketli başladı. Dün 32,94 TL’den kapanış gerçekleştiren dolarda “sınırlı yükseliş” dikkat çekiyor. Hafta başında TCMB’nin faiz kararı ve diğer tedbirleriyle birlikte 32,70 TL sınırına kadar çekilen dolar, bugün 33,00 TL’nin üzerine çıktı.

26 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 26 Temmuz 2024 Cuma dolar fiyatı 33,09’dan güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında dolar 33,00-33,10 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Bugünkü işlemlerde 33,03 TL destek ve 33,15 TL direnç olarak izleniyor. Bu arada Euro ilk işlemler 35,95 TL’den geçiyor.

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KKM’DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bu arada dolarda gözler, neredeyse tamamı döviz dönüşümlü olan Kur Korumalı Mevduat hesaplarına çevrildi. Geçen hafta KKM hesapları 60,9 milyar TL (yaklaşık 1,84 milyar $) daha azalarak, 1 trilyon 881 milyar liraya düştü. KKM’nin döviz cinsinden büyüklüğü, 57 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DÖVİZ HESAPLARINDA ARTIŞ

Öte yandan yerlilerin döviz hesaplarında önemli hareketler yaşanıyor. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,47 milyar dolar arttı. Bu yükselişin 995 milyon doları, kurumsal hesaplarda gerçekleşti. Böylece KKM’den çıkan paranın bir kısmının, bu süreçte dövize geçtiği değerlendiriliyor.

YABANCIDAN TAHVİL SATIŞI

Bu yıl yabancı yatırımcılar Türk tahvillerinde 10 milyar dolara yaklaşan alım yapmıştı. Ancak 19 Temmuz ile biten haftada yabancılar, uzun bir aranın ardından 700 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Analistler, bu kadar yüklü girişin ardından, zaman zaman tahvil satışlarının normal olduğunu ifade ediyor.