Enflasyona karşı kazandıran büyük şehirler! Konut fiyatında fark attılar

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından açıklanan verilere göre; büyük şehirlerde Diyarbakır (%59,6), Erzurum (%48,8) ve Manisa (%45,8) son 1 yılda konut fiyatlarındaki değer artışı ile enflasyona karşı galip geldi. Aydın, Malatya ve Muğla ise %21 civarında oranlarla, nominal değer artışında son sıralarda yer aldı. Bu şehirler reel anlamda en fazla değer kaybının yaşandığı iller olarak da öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut piyasasında dikkat çeken fiyatlamalar devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından açıklanan “Sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporuna göre;

-Nisan ayında ülke genelinde reel satış fiyatı yüzde -8,9 geriledi.

-Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı İstanbul’da yüzde -8,6, Ankara’da yüzde -2,8 ve İzmir’de yüzde -5,9 olarak ölçüldü.

-Türkiye genelinde ortalama satılık konut (ilan) metrekare fiyatı 35 bin 479 TL oldu.

-Nominal olarak 1 yılda İstanbul’da yüzde 26, Ankara’da yüzde 34 ve İzmir’de yüzde 29,8 artış yaşandı.

EN ÇOK YÜKSELEN BÜYÜKŞEHİRLER

Geçen ay Türkiye genelinde yıllık bazda satılık konut fiyatlarında (nominal olarak) en fazla artışın yaşandığı iller şöyle:

1-Diyarbakır: %59,6

2-Erzurum: %48,8

3-Manisa: %45,8

4-Balıkesir: %35,8

5-Samsun: %35,4

Listede yer alan ilk 3 şehir, değer artışında, nisanda %37,86 olarak açıklanan yıllık enflasyona karşı da galip geldi.

EN AZ YÜKSELEN BÜYÜKŞEHİRLER

BETAM raporuna göre geçen ay yıllık bazda satılık konut fiyatlarında (nominal olarak) en az artış ise şu illerde ölçüldü:

1-Aydın: %21,3

2-Malatya: %21,5

3-Muğla: %21,7

4-Antalya: %22,3

5-Mersin: 23,7

Söz konusu illerin tamamında, reel olarak değer kaybı yaşandı.

KONUT ARAMALARI ARTIYOR

Bu arada ilanların görüntülenme sayısı, favoriye eklenme sayısı, gönderilen mesaj sayısı, uygulama üzerinden yapılan telefon araması gibi göstergelerden yola çıkılarak yapılan değerlendirmeye göre; Konut Talep Endeksinde, mart ayından nisana %22,2 oranında önemli bir yükseliş yaşandı.

İLANDA KALMA YAŞI ARTTI

Öte yandan Türkiye genelinde konutların ilanda kalma yaşı ise nisanda ortalama 59,4 gün oldu. Burada mart ayına göre 3,4 günlük artış dikkat çekti. Yayında kalma süresinde yaşanan artış, satışların da önceki aya göre daha yavaş gerçekleştiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.