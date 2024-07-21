Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammına ilk yorum: İmkanlar dahilinde en iyisini yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Emeklileri enflasyona ezdirmemek için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi. Muhalefetin 17 bin lira çıkışına da cevap veren Erdoğan, "Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle dün Lefkoşa'da bir tören düzenlendi. Törene Türkiye'den iktidarı ve muhalefetiyle yoğun bir katılım gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tıpkı yarım asır önce olduğu gibi, ana vatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız" diyerek tüm dünyaya net bir mesaj verdi.

Tören sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. En düşük emekli maaşına yapılan zamla ilgili de konuşan Erdoğan, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık" mesajı verdi.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç bildirdi

"EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEMEK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Erdoğan'ın emekliye yapılan zamla ilgili, "Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz." dedi.

"BUNLARIN SIRTINDA KÜFE YOK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret."