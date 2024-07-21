Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CrowdStrike sorunu hakkında ilk açıklama: Türkiye'de dünya genelindeki gibi bir sıkıntı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük bilişim krizlerinden biri olan Microsoft'taki CrowdStrike sorununa dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'de işlerin yürümeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyadaki sıkıntı bizde aynen yok." dedi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli yazılımda da önemli adımlar attığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretini, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç de takip etti.

"CROWDSTRİKE SORUNUNDA DÜNYADAKİ SIKINTI BİZDE YOK"

Microsoft'taki CrowdStrike sorunu nedeniyle tüm dünyada yaşanan çöküntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler tarafından, "Geçtiğimiz gün dünyanın büyük bir bölümü şu ana kadar tarihin en büyük bilişim krizi olarak görülen sorundan etkilendi. Biz de etkilendik. Bazı uçuşlarda aksaklıklar yaşandı, bazı bankalardan para çekilemedi. Haliyle o saatlerde hepimiz kaygılandık, korktuk ve milli ve yerli yazılımın önemini bir kez daha anlatmış olduk. Neredeyiz bu konuda Türkiye olarak güvende hissetmeli miyiz?" sorusu soruldu.

CrowdStrike sorunu nedeniyle Türkiye'de bir şu anda bir sıkıntı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Hava Yolları’nda olsun, diğer tüm birimlerde olsun tedbirleri aldılar. Şu anda işlerimiz ufak tefek aksamalarla yürüyor. Yani dünyadaki sıkıntı bizde aynen yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha iyiyiz. Bu konuda ek tedbirler almak gerekiyorsa alırız. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hiçbir alanı boş bırakmadığımız gibi bu alanı da boş bırakmıyor ve atılması gereken adımları hızla, vatandaşlarımızı mağdur etmeden atıyoruz." şeklinde konuştu.