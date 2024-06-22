Ertelenmişti, 70 kuruş daha arttı! Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dün akaryakıta beklenen zammın ardından fiyat artışı için yeni tarih verildi. Ancak bu kez gelecek zam da arttı. 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Bayramın ardından akaryakıta çifte zam bekleniyordu. İlk olarak 1 lira 30 kuruş olarak açıklanan zam daha sonra 1 lira 64 kuruşa yükselmişti. Ancak dün alınan sürpriz kararla akaryakıt zammı ertelendi.
ZAM MİKTARI ARTTI
Benzin ve motorine gelecek zam için yeni tarih verildi. Bu sefer de yapılacak zam miktarı arttı. 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.
22 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 40.29 TL
Ankara: 41.24 TL
İzmir: 41.54 TL
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 40.67 TL
Ankara: 41.63 TL
İzmir: 42.02 TL
OTO GAZ
İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi