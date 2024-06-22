Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ertelenmişti, 70 kuruş daha arttı! Benzin ve motorine büyük zam geliyor 

Ertelenmişti, 70 kuruş daha arttı! Benzin ve motorine büyük zam geliyor 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akaryakıta beklenen zammın ardından fiyat artışı için yeni tarih verildi. Ancak bu kez gelecek zam da arttı. 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor. 

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Bayramın ardından akaryakıta çifte zam bekleniyordu. İlk olarak 1 lira 30 kuruş olarak açıklanan zam daha sonra 1 lira 64 kuruşa yükselmişti. Ancak dün alınan sürpriz kararla akaryakıt zammı ertelendi.

ZAM MİKTARI ARTTI 

Benzin ve motorine gelecek zam için yeni tarih verildi. Bu sefer de yapılacak zam miktarı arttı. 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor. 

22 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL
Ankara: 41.24 TL
İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL
Ankara: 41.63 TL
İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Apple, Eylül'e kadar ortak bulmak zorunda! Çin'de iPhone'larda yapay zeka olmayabilir...Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zamları temmuzda yüzde 60'lara çıkacak 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zamları temmuzda yüzde 60'lara çıkacak  - EkonomiTemmuzda kiralar cep yakacakKars Havalimanı'nı karıştıran olay! Havacılık devi seferini iptal etti, yolcular ortada kaldı  - EkonomiHavacılık devi seferini iptal etti, yolcular ortada kaldıBahşiş ve motokurye gelirlerine vergi mi geliyor? Bakan Şimşek işin aslını anlattı - EkonomiBahşişten vergi mi alınacak?Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı - EkonomiAsgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor - EkonomiBES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor"IBAN'a havale" uyanıklığına ceza geliyor - Ekonomi"IBAN'a havale" uyanıklığına ceza geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...