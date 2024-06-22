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Haberler > Ekonomi > Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zamları temmuzda yüzde 60'lara çıkacak 

Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zamları temmuzda yüzde 60'lara çıkacak 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzde 25 sınırı kalkıyor! Kira zamları temmuzda yüzde 60&#039;lara çıkacak 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kira zammında yüzde 25 sınırı, 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. Önümüzdeki aydan itibaren kira artışları 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Böylece yüzde 25'lik tavan yüzde 60'lara çıkacak.

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için 2 yıl önce kira zamlarına sınır getirilmişti. Yüzde 25 kira zammı sınırı 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Peki uygulamanın bitmesinin ardından önümüzdeki ay kira zamları nasıl belirlenecek? İşte detaylar...

ZAM SINIRI YÜZDE 60'LARA ÇIKACAK

Yüzde 25'lik kira zammı sınırının kalkmasının ardından kira artışları tekrar 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Böylece yüzde 25'lik kira zamları yüzde 60'lara çıkacak.

HAZİRANDA YÜZDE 62,51 GELDİ 

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı. Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

GÖZLER 3 TEMMUZDA 

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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