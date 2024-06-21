Ertelenmişti, yeni tarih verildi! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Akaryakıta yapılması beklenen zammın ertelenmesinin ardından yeni tarih verildi. Benzine 1 lira 81 kuruş, motorine ise 1 lira 79 kuruş zam geliyor. Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Bayramın bitmesinin ardından akaryakıta çifte zam bekleniyordu. 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılacağı belirtiliyordu. Ancak dün alınan sürpriz kararla akaryakıt zammı ertelendi.

ZAM İÇİN YENİ TARİH VERİLDİ

Beklenen benzin ve motorin zammı için yeni tarih verildi. Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

21 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL

Ankara: 41.24 TL

İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL

Ankara: 41.63 TL

İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL

Ankara: 20.19 TL

İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.