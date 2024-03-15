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Haberler > Ekonomi > Et ve süt fiyatlarında beklenen açıklama geldi! Cep yakmaya devam mı edecek?

Et ve süt fiyatlarında beklenen açıklama geldi! Cep yakmaya devam mı edecek?

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Ekonomi Haberleri  / -

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği yönetiminden, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları görüşmenin ardından dikkat çeken açıklamalar geldi. Açıklamada fiyatlardaki yükselişin enflasyonla doğru orantılı şekilde devam edeceği ifade edildi.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetimi, Et ve Süt Kurumu (ESK) yöneticileri ile görüştü. Görüşmede et ve süt üretimine ilişkin detayların yanında fiyatlardaki artış da masaya yatırıldı.

"FİYATLAR 2-3 YIL İÇİNDE..."

TÜSEDAD’ın toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada anaç hayvanların kesilmesi ve dengeleri bozan ithalatların sektörü bugüne ve bu duruma getirdiği ifade edildi. Açıklamada, et ve süt fiyatlarına ilişkin de "Yaklaşık 90 milyon nüfusu beslemekle sorumlu olan üreticilerin çıkarlarına ters düşen popülist siyasi hamleler yapmanın ne kadar yanlış olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Bundan sonra et fiyatları enflasyon oranında artmaya devam eder. Kimse bu denklemin önünde duramaz. En iyi şartlarda 2-3 yıl içinde arz talep dengelenir ve alım gücüne göre daha uygun fiyattan et yeriz. O zamana kadar et cep yakmaya devam eder" ifadelerine yer verildi.

Süt fiyatının, maliyet artı refah payı olarak açıklanmasının şart olduğu bildiren TÜSEDAD, maliyet hesaplarının her ay internet sitesinde yayınlandığını hatırlattı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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